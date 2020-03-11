В развитие Новосибирского авиаремонтного завода инвестируют 300 млн рублей

Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ), входящий в холдинг «Вертолеты России», запустил в эксплуатацию реконструированный корпус, в котором будут ремонтировать Ми-26.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в открытии корпуса приняли участие губернатор Андрей Травников и глава «Вертолетов России» Андрей Богинский. Запуск ремонтного корпуса стал частью программы технического перевооружения и модернизации производства, которую холдинг «Вертолеты России» реализует с 2009 года. Реконструкция цеха НАРЗ площадью более 8 тыс. кв м позволит увеличить объемы выполняемых работ на 50%. Новосибирское предприятие сможет ремонтировать до трех вертолетов Ми-26 или до 48 вертолетов типа Ми-8/17 в год. Как уточняет «Интерфакс», общий бюджет проекта реконструкции корпуса составил порядка 160 млн рублей. Выход обновленного производства на проектную мощность запланирован к июню 2020 года. Всего «Вертолеты России» планируют инвестировать в модернизацию НАРЗ в 2020-2022 годах 300 млн рублей.

Новосибирский авиаремонтный завод осуществляет техническое обслуживание, капремонт и модернизацию различных модификаций вертолетов марки «Ми». Кроме того, завод обслуживает и ремонтирует системы и агрегаты вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, обеспечивает пользователей запасными частями. В конце 2019 года Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало заводу сертификат разработчика авиационной техники, которые позволит предприятию разрабатывать и вносить второстепенные изменения в конструкцию вертолетов семейства Ми-8/17 для их модернизации.

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