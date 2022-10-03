Пилот, повредивший вертолёт при жёсткой посадке, предстанет перед судом в Красноярском крае

Норильская транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении пилота коммерческой авиакомпании, который в результате жёсткой посадки нанёс повреждения вертолёту на 36 миллионов рублей.

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 3 октября.

Инцидент произошёл в ноябре 2021 года. Пилот управлял вертолётом в качестве командира воздушного судна во время рейса Игарка – Светлогорск.

«При заходе на посадку он допустил ошибку в технике пилотирования, которая привела к жёсткой посадке и повреждению вертолёта. В результате собственнику воздушного судна причинён крупный ущерб на сумму свыше 36 миллионов рублей», — рассказали в транспортной прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрят в Туруханском районном суде Красноярского края.

Напомним, в январе следствие установило, что в жёсткой посадке вертолёта Robinson-R66 на Алтае в августе 2020 года виноваты погодные условия.