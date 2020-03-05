В рамках 12-го Фестиваля немецкого кино, организованного Гёте-Институтом в Новосибирске, в Центре культуры и отдыха «Победа» будет представлена документальная картина Лукаса Пуша «Новый Таити» — анархически веселая история основания первого центра современного искусства в Сибири. После показа 24 марта состоится встреча с автором и героями фильма.

После распада Советского Союза венский художник Лукас Пуш в поисках ответа на вопрос «Пришел ли на том конец футуризму?» отправился в глубины Сибири. В компании друзей-художников из Новосибирска он поехал на советском грузовике ЗИЛ-130 с установленным на нем гаражом White Cube Gallery демонстрировать людям contemporary art. Сибирский роуд-муви рассказывает об истории невероятного драйва новосибирского андеграунда, первых Монстрациях и передвижных выставках в российско-монгольском приграничье.

В преддверии мировой премьеры ЛУКАС ПУШ ответил на несколько вопросов о фильме.

— Почему все же «Таити» — и премьера фильма спустя столько лет после вашей поездки?

— Таити — это символ нового мира и рая на земле. Это своеобразная отсылка к жизни и творчеству художника Поля Гогена. В конце XIX века он покинул Францию и переехал на Таити, чтобы найти себя за пределами западного мира, поглощенного слепой верой в прогресс.

Фильм возник только сейчас, потому что сейчас для него пришло время. Я занимался съемками на протяжении последних 12 лет. Идея облечь весь материал в форму кинокартины пришла мне в голову во время экспедиции на Камчатку в 2017 году. Производство картины заняло около двух лет, а последние сцены были отсняты в 2019 году.

— Кого из местных художников мы сможем увидеть на экране? Остаетесь ли вы с ними на связи после стольких лет?

— В фильме можно увидеть очень многих художников из Новосибирска. Константин Скотников, Слава Мизин, Евгений Иванов, Ольга Тээр, Иван Дыркин, Алена Бакушина, Константин Еременко, Сергей Беспамятных, Артем Лоскутов, Андрей Курченко — и это даже не все имена! Впервые я приехал в этот город 16 лет назад. С тех пор со многими художниками меня связывает прекрасная дружба. Константин Скотников мне как брат! И когда я бываю в гостях у него и его семьи, это для меня словно приехать к родным.

— Новосибирск заявлен как место мировой премьеры фильма…

— Я в невероятном предвкушении и с нетерпением ожидаю мировой премьеры в Новосибирске. В ноябре еще не готовый фильм был представлен в Музее Леопольда в Вене. Публика была в восторге. Аншлаг был такой, что не всем хватило места, а некоторым желающим прийти пришлось даже отказывать.

После мировой премьеры я планирую дальнейшие многочисленные показы — турне в Австрии, Германии, России и Англии уже обсуждаются.

— Сейчас в Новосибирске нет профильного центра современного искусства. Как думаете, это влияет на развитие местной художественной сцены? Какие еще факторы могут иметь здесь значение?

— Жаль, что Сибирского центра современного искусства (СЦСИ существовал с 2010 по 2015 год. — «КС») больше не существует. Это важно — иметь в мегаполисе центр современного искусства. В Австрии и Германии в музеи ходит больше людей, чем на футбольные матчи Бундеслиги. Силу и влияние искусства зачастую недооценивают. Развитие художественной сцены в первую очередь зависит от реальных людей и их поступков. Но также устойчивое развитие невозможно и без соответствующей инфраструктуры, как музеи, выставочные залы и галереи. Впрочем, с другой стороны, отсутствие государственной инфраструктуры ведет к анархически-креативной свободе. И я знаю, что в Новосибирске есть великолепные художники, город по праву может гордиться своим креативным потенциалом.

Наша White Cube Gallery много лет назад стала не только выставочным пространством, но в то же время памятником советскому жестяному гаражу-ракушке. Мы начали говорить об этом явлении еще 10 лет назад — а буквально на днях на Берлинале показали фильм Натальи Ефимкиной Garage People о гараже как пространстве индивидуальной свободы. Представляете, насколько мы опередили время! Новосибирск — пространство авангарда.

12-й Фестиваль немецкого кино пройдет с 23 по 28 марта в кинотеатре «Победа». В программе — новейшее актуальное немецкое кино для детей и взрослых, встречи с гостями из Австрии и Германии, а также конкурсы с подарками от партнеров.

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