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В отношении сибирского депутата возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов
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Конкурсный управляющий «Холидея» предъявил банкам претензии на 4 млрд
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В АО «РЭС» подвели итоги деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям за 2019 год
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачу начать ямочный ремонт
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Новосибирская область вошла в число регионов, запаздывающих с программами модернизации здравоохранения
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Депутаты-единороссы поддерживают инициативу о снижении ипотечных ставок
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Официальный дилер Jaguar и Land Rover в Новосибирске добавил в портфель китайский бренд Changan
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ЖК «Огни Сибири» планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году вопреки финансовым сложностям предприятий головной компании
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Новый экологичный способ организации строительства реализует Сибакадемстрой в Краснообске
Генеральный директор ГК «Стрижи»
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Амбассадор Novikov School и директор Шемрок Restopub
Директор по развитию центра имплантологии и хирургии «Эдем»
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