В Новосибирской области после массовых аварийных отключений специалисты РЭС восстановили электричество. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС по региону.

Вчера, 8 марта, из-за сильного ветра без света остались жители Первомайского и Ленинского районов Новосибирска. Также сбои электричества были зафиксированы в сёлах Новосибирского, Карасукского, Чулымского, Черепановского районов области.

«08.03.2023 произошли аварийные отключения электроэнергии на линии 10-0,4кВ в Новосибирской области. На аварийно-восстановительные работы были привлечены 11 бригад, 40 человек, 12 единиц техники АО «РЭС». В 21:50 (мест) электроснабжение восстановлено в полном объеме», – сказано в сообщении.

По данным сайта РЭС, в настоящее время электроснабжение полностью восстановлено во всех районах Новосибирской области. В общей сложности под отключение попало порядка 14 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в Новосибсиркой области, 8 марта, было объявлено сильное штормовое предупреждение.