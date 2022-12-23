В 2023 году исполняется 90 лет со дня образования электрических сетей Новосибирской области. Несмотря на солидный возраст, электросетевой комплекс региона активно развивается и обновляется, в основном силами группы компаний «РЭС». О том, как системообразующее сетевое предприятие региона занимается консолидацией отраслевых активов, вкладывает серьезные инвестиции в модернизацию, в полном объеме выполняет плановые ремонтные работы и делает многое другое ради главной цели — качественного электроснабжения потребителей, — в интервью генерального директора АО «Региональные электрические сети» ДМИТРИЯ ШАРОВАТОВА.

— Дмитрий Вячеславович, компания уже не первый год консолидирует электросетевые активы в регионе. Это естественное стремление бизнеса к слияниям и поглощениям?

— Это необходимый процесс, учитывающий особенности нашей отрасли. Речь идет о той системе жизнеобеспечения, где — в отличие, например, от генерации электроэнергии — говорить о конкуренции некорректно. И государству, и потребителям будет лучше, если в электросетевом комплексе останутся настоящие профессионалы. Напомню, что в России сейчас порядка 1700 территориальных сетевых организаций, а пять лет назад было около 3000. Разве качество электроснабжения при этом ухудшилось? Как раз наоборот. И далеко не у всех ТСО есть возможности на должном уровне выполнять эксплуатационные и другие требования. Сейчас в Новосибирской области 35 сетевых организаций, а Стратегия развития электросетевого комплекса РФ до 2030 года предполагает, что в каждом регионе останется не более трех-четырех ТСО. Поэтому будем еще активнее работать в этом направлении. Ведь консолидация электросетевых активов — это, прежде всего, инструмент для повышения надежности электроснабжения потребителей. К тому же у нас с правительством региона достигнуто общее понимание эффективности объединения электросетей Новосибирской области под надежным крылом АО «РЭС».

— На повышение надежности электроснабжения направлены и производственные программы, которые АО «РЭС» реализует в электросетевом комплексе региона. Какова динамика инвестиций?

— За последние четыре года группа компаний «РЭС» вложила в модернизацию электросетей более 8,5 миллиарда рублей, в период 2022–2025 годов планируем инвестировать еще 10–12 миллиардов. Ключевым станет 2023 год, потому что на обновление сетевой инфраструктуры будет направлено более 4,5 миллиарда рублей — это рекордная для нас сумма. Среди реализованных в этом году инвестпроектов нужно отметить реконструкцию подстанций 110 кВ «Заречная» и «Искитимская», на подходе — подстанция 110 кВ «Залив», которая так важна для интенсивно развивающейся юго-западной части Новосибирской агломерации.

При этом за счет оптимизации топологии сети и действующей инфраструктуры удалось увеличить резерв свободной мощности на 818,5 МВт, в том числе промплощадок, жилых комплексов и социальных объектов. Это, безусловно, повышает и инвестиционную привлекательность региона в целом.

Одна из ключевых задач для нас — переход от временных решений в части технического состояния электросетей, так называемого «латания дыр», к фундаментальному развитию электросетевого комплекса региона путем модернизации инфраструктуры. При этом мы нацелены на то, чтобы как можно реже проводить аварийные ремонты. Потому что ремонт — это всегда следствие недофинансирования и недостаточных инвестиций. Это как с автомобилем — есть техническое обслуживание, а есть ремонт, связанный с поломкой детали или первоначально допущенным браком. Если машина надежная, то и чинить ее лишний раз необходимости не будет. Так и с электросетевым комплексом — после модернизации нужно будет только плановое техобслуживание для обеспечения стабильного функционирования. Надеюсь, у нас будет возможность расширять эту практику с каждым годом все больше.

— Модернизация невозможна без инноваций. Какие современные технологии внедряет сегодня АО «РЭС»?

— Мы всегда очень внимательно относились к балансу автоматизированных решений и человеческих ресурсов, поэтому применяем технологии вдумчиво. Продолжаем реализовывать пилотные проекты в части цифровизации электросетевого комплекса, к тому же на них используются решения сибирских разработчиков и производителей, что особенно актуально в текущей геополитической обстановке. В 2022 году мы начали развертывание системы автоматического восстановления сети (САВС), которая позволит оперативнее реагировать на аварийные ситуации и, так сказать, в режиме онлайн создавать резервные схемы электроснабжения потребителей. Кроме того, мы активно работаем над проектом автоматизированной системы управления производственными активами. Она позволит более точечно подходить к вопросам выбора объекта модернизации, что особенно важно с учетом наращивания инвестиционной активности.

— Для всех энергетиков конец года, прежде всего, связан с профессиональным праздником. Что вы хотели бы пожелать коллективу компании в День энергетика?

— Энергетика — это призвание. Каждый из нас пришел в эту отрасль не случайно, а по зову сердца, и для большинства эта профессия — единственная в жизни. Я благодарен каждому сотруднику за приверженность нашему общему делу, высокий профессионализм и надежность. Основа компании — это, прежде всего, люди, которые благодаря своему ответственному отношению к делу ежедневно обеспечивают электроснабжение всей Новосибирской области.

От всей души поздравляю с Днем энергетика весь коллектив группы компаний «РЭС» и ветеранов предприятия, а также всех коллег по отрасли!