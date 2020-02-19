На заседании комитета по вопросам местного самоуправления, закона и правопорядка Омского городского cовета 18 февраля начальник отдела развития рекламно-информационной среды управления делами администрации Омска Елена Карпова рассказала о реализации полномочий по осуществлению контроля в сфере наружной рекламы.

В 2019 году с улиц Омска было демонтировано 336 незаконных рекламных конструкций, в том числе 121 объект, расположенный на зданиях, и 213 стоящих отдельно. В этом году администрация города планирует демонтировать еще 420 рекламных конструкций. У 94 из них истекают сроки действия договоров, остальные были установлены самовольно.

«Демонтаж проводят собственники рекламных конструкций, за счет своих средств. В случае, если собственника установить не удается, вынос происходит за счет бюджета. В прошлом году на эту статью расходов было предусмотрено 1,44 миллиона рублей. Однако за счет экономии удалось убрать необходимый объем конструкций за 1,24 миллиона», — отметила Елена Карпова.

Всего в Омске расположено 1169 отдельно стоящих рекламных конструкций, установленных в соответствии с единой схемой.

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