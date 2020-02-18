«Континент Сибирь» приводит ответ РАТМ Холдинга в связи с распространившейся в СМИ информацией о гипотетических планах сотрудничества РХ с телекомпанией НТН24.

17 февраля на сайте «Тайга.инфо» опубликован материал «Телеканал Лондона обвинил новосибирского губернатора в потере инвестора», посвященный «срыву сделки» телекомпании НТН-24 с РАТМ Холдингом. «Руководство основанной медиаменеджером Яковом Лондоном компании считает инициатором расторжения договора губернатора Андрея Травникова и его администрацию», — говорится в материале. В нем упоминается о письме губернатору и полпреду президента РФ по СФО Сергею Меняйло от главного редактора телеканала Марии Лондон. Она отмечает, что сделка «была остановлена» по инициативе главы Новосибирской области Андрея Травникова.

«Континент Сибирь» приводит позицию РАТМ Холдинга.

«К президенту РАТМ Холдинга Эдуарду Тарану, как и к руководителю любой структуры, обладающей инвестиционным потенциалом, регулярно поступают предложения о совместной реализации различных проектов. Решение не приобретать долю телекомпании НТН-24 принято на этапе рассмотрения медиа-кита для рекламодателей: без детального анализа финансовых документов, маркетинговых планов, рейтинговых позиций телеканала и прочей информации и материалов, которые должен досконально изучить инвестор, обозначивший интерес к участию в развитии проекта. То есть, без проведения процедуры due diligence (формирует объективное представление об объекте инвестирования). Для РАТМ Холдинга данный проект является непрофильным, некоммерческим. Выводы, содержащиеся в письме Марии Лондон, упомянутом в статье, безосновательны. Поскольку РАТМ Холдинг не планировал покупать долю телекомпании, то обсуждать вовне было нечего, в том числе, с губернатором Новосибирской области. Уважая статус главы региона, мы не считаем возможным и целесообразным обращаться к Андрею Александровичу Травникову по текущим рабочим вопросам, находящимся в компетенции топ-менеджмента РАТМ Холдинга», — отмечают в компании.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.