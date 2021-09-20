Павел Бобошик возглавил совет директоров новосибирского «Сибстекла»

В компании «Сибирское стекло» (Сибстекло), входящей в состав РАТМ Холидинга, сформировали совет директоров. Его председателем стал бывший гендиректор компании Павел Бобошик, сообщает пресс-служба организации.

В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло») сформирован совет директоров.

«В соответствии с долгосрочными целями ООО «Сибирское стекло», в компании сформирован совет директоров, в который вошли топ-менеджеры, обладающие высоким экспертным статусом в стекольной отрасли, финансовой и коммерческой сферах. Председателем совета избран Павел Бобошик», — сказано в сообщении.

В совет директоров ООО «Сибирское стекло» вошли пять человек: бывший гендиректор организации Павел Бобошик, действующий генеральный директор компании Антон Мор, первый заместитель исполнительного директора «Сибстекло» Билал Давудоглу, вице-президент РАТМ Холдинга по инвестиционной и финансовой политике Ирина Рябышева и руководитель дирекции по управлению активами АО «Завод «Экран» Татьяна Гаськова.

«Совет директоров будет определять стратегию предприятия на горизонте планирования 5-7 лет, фокусируя свое внимание на усилении конкурентных преимуществ, связанных с достижением целей устойчивого развития», — отметил президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран.

Напомним, в июле текущего года стало известно о том, что Павел Бобошик покинул должность гендиректора компании «Сибстекло». Он находился на ней с октября 2019 года. Бобошик является председателем правления АО «Новосибирский завод «Экран», также подконтрольного РАТМ Холдингу.

ООО «Сибирское стекло» создано в результате реструктуризации АО «Завод «Экран». Дата регистрации компании — 2005 год. Организация специализируется на выпуске стеклотары. По данным Rusprofile, выручка компании за 2020 год составила 4,7 млрд рублей, прибыль — около 308,5 млн рублей. Уставный капитал компании составляет более 38,6 млн рублей. Учредитель «Сибстекла» — новосибирский бизнесмен, основатель РАТМ Холдинга Эдуард Таран.