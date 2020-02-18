Сибирский банк Сбербанка расширил перечень партнеров проекта «Бизнес без купюр»

Федор Туров
 
МИР

Сибирский банк ПАО «Сбербанк» продолжает расширять перечень партнеров по кредитной карте «Бизнес без купюр». Карта предназначена для предпринимателей – представителей сегмента малого и микробизнеса, и позволяет владельцу воспользоваться кредитными средствами банка без выплаты процентов в рамках установленного лимита и срока возврата.

При этом дополнительно по партнерским соглашениям владелец карты получает преимущество в виде увеличенного срока беспроцентной рассрочки при расчетах за покупки у партнеров – срок беспроцентной рассрочки увеличивается со стандартных 50 до 60 или более дней, в зависимости от действующего соглашения банка и компании-партнера.

«Одно из основных преимуществ бизнес-карты – предприниматель может оплачивать необходимые товары и услуги, не отвлекая деньги из оборота, здесь и сейчас. Срок гашения по карте достаточно комфортный. Сегодня в Сибирском банке нашим клиентам выдано уже более 4000 таких карт, – комментирует заместитель управляющего Новосибирским отделением №8047 ПАО Сбербанк Алексей Кузнецов. – Разумеется, мы заинтересованы в развитии проекта и продолжаем работу по расширению перечня партнеров. Получить бизнес-карту можно либо по предодобренному предложению банка, когда наша система автоматически анализирует обороты компании, рассчитывает лимиты и формирует готовое решение, либо по заявке клиента. Процесс принятия решения по выдаче – один-два дня, по предодобренному предложению банка – еще быстрее, всего несколько часов».

Сибирский банк Сбербанка предлагает данные карты с 2018 года, на сегодняшний день в перечне партнеров уже более 50 компаний, и их количество постоянно пополняется. Новосибирская область подключилась к проекту в прошлом году, в регионе насчитывается уже более десяти компаний-партнеров. Это федеральная сеть товаров для дома «Посуда центр», сварочные центры «Торус» и «Арсил», ювелирный завод «Атолл», торговая сеть канцелярских товаров «СибВерк», сети АЗС «Гранд», «Энергия» и Time, кофейни Primetime, торговый дом «УралСибТрейд», строительные магазины «Все для дома» и «СтройМаркет», а также поставщик упаковочных материалов Globalpak.

В Алтайском крае и Республике Алтай партнерами проекта являются сеть автостанций «Дальнобойщик», автотехцентр «МАКК», магазины строительных материалов «Знак» и «Азбука леса», а также сеть АЗС Evolution.

В Кемеровской области это аптечная сеть «Здравствуйте», ресторан доставки «ЙОКОSO», сети строительных магазинов «Дом крепежа» и «Забей», гипермаркеты «Доминго» и «Первомастер», поставщик кассовой техники «Штрихкод», а также автотехцентр «МАКК».

В Красноярском крае это автодилер спецтехники «Орион-Моторс», сеть канцелярских магазинов «Ермак», техноцентр «Автодизель», продуктовая сеть «Сибтайм» и сеть часовых салонов «Вираж».

В Омской области – торговые сети сельхозтехники «Омскдизель» и «База Сибирская», сети магазинов «Парфюм-Лидер», «Русклимат» и «Кузя», производитель пенобетонных блоков «Акварель» (г. Тара), сеть придорожных комплексов «Омич», отель «Аврора», сеть ювелирных магазинов «Березка», а также поставщик тепла «Омск РТС».

«Со Сбербанком нас связывают давние деловые отношения, поэтому на предложение банка стать партнером по проекту «Бизнес без купюр» мы откликнулись с радостью. Считаем, что это даст больше возможностей нашим потенциальным клиентам, – говорит руководитель компании «СибВерк» Дмитрий Науменко. – Проект действует недавно, но уверены, что это прекрасное решение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».

С полным перечнем партнеров можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка.

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