МКУ «Управление дорожного строительства» провело торги на проведение работ на пяти объектах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 и 2021 годах. По результатам торгов на выполнение мероприятий по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были определены подрядные организации.

Ремонт автомобильной дороги по Бердскому шоссе на участке от проспекта Строителей до границы города в Советском районе города Новосибирска будет осуществлять ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ». По данным Rusprofile, ее учредителем является Артур Кулагин. Планируемая дата заключения контракта 25 февраля 2020 года. Сроки исполнения по контракту: 2020 год – с даты заключения контракта по сентябрь 2020 года, 2021 год – с января 2021 года по сентябрь 2021 года.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования по Бердскому шоссе на участке от Матвеевки до ООТ «пос. РМЗ» в Первомайском районе города Новосибирска будет выполнять ООО «ДОРСИБ ПЛЮС». По данным Rusprofile, ее учредителями являются Иван и Евгений Дингесы. Планируемая дата заключения контракта 25 февраля 2020 года. Сроки исполнения по контракту: 2020 год – с даты заключения контракта по сентябрь 2020 года, 2021 год – с января 2021 года по сентябрь 2021 года.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Владимировской на участке от ул. Фабричной до ул. Дуси Ковальчук в Железнодорожном и Заельцовском районах города Новосибирска выполнит ООО «СТРОЙСИТИ». По данным Rusprofile, ее учредителем является Алиев Техран Алекбер Оглы. Планируемая дата заключения контракта 25 февраля 2020 года. Сроки исполнения по контракту: 2020 год – с даты заключения контракта по сентябрь 2020 года, 2021 год – с января 2021 года по сентябрь 2021 года.

Выполнять капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Большевистской в Октябрьском районе города Новосибирска (в том числе ликвидация мест концентрации ДТП) и капитальный ремонт на перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей в Советском районе города Новосибирска (в том числе ликвидация места концентрации ДТП) доверили ООО «ПЕРЛИТ-СТРОЙ». По данным Rusprofile, ее учредителем является Николай Кулиджанян. Планируемая дата заключения контракта 26 февраля 2020 года. Сроки исполнения по контракту: 2020 год – с даты заключения контракта по сентябрь 2020 года; 2021 год – с января 2021 года по сентябрь 2021 года.

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