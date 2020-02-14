Экосистема «МегаФона» пополнилась еще одной составляющей, которую оператор традиционно развивал и поддерживал. Заключение партнерства с российским сервисом Loudplay позволит абонентам оплачивать доступ к облачному геймингу со счета мобильного телефона и получить доступ к играм через облачный сервис на компьютерах любой мощности.

«Наша цель – сделать компьютерные игры доступными каждому, решить проблему дорогой и быстро устаревающей техники, с которой сталкиваются миллионы геймеров в России, – прокомментировал основатель Loudplay Виталий Стародубов. – Благодаря облачному геймингу у клиентов появляется существенно больше возможностей, чтобы наслаждаться разнообразным набором игр».

Облачный сервис «забирает» на себя всю вычислительную мощность с домашнего ПК, который, по сути, превращается в устройство ввода, дистанционно подключенное к мощному серверу. Оператор уже разработал специальные «игровые» тарифы, включающие 3 часа несгораемого времени в месяц для новичков и 15 часов – для профессиональных игроков. В тарифы также включены наиболее популярные игры. Тариф Pro также предусматривает приоритет в очереди, сохранение истории игр в течение недели и бесплатный просмотр фильмов игровой тематики на «МегаФон ТВ».

«Мы видим быстрый рост рынка игр в России и активный интерес пользователей к направлению «облачного гейминга», – отметил генеральный директор компании «МегаЛабс», также входящей в экосистему «МегаФона», Андрей Кушнарев. – Расширяя каталог продуктов, тестируя новые модели продаж, мы ожидаем привлечь новых клиентов и предоставить интересные возможности для тех, кто уже с нами. В стадии активной проработки ещё ряд продуктов для игровой аудитории».

Опыт сотрудничества с Loudplay у «МегаФона» есть: еще в августе 2019 года они совместно организовали кибертурнир, чтобы наглядно продемонстрировать возможности сетей 5G. В октябре оператор запустил сервис «МегаФон Игры», предоставляющий доступ к самому интересному игровому контенту, на котором была «обкатана» оплата с мобильного счета. Тогда же «МегаФон» первым среди российских телеком-операторов стал партнером Blizzard Entertainment, одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр.

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