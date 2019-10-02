«МегаФон» первым среди российских телеком-операторов заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment, одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Теперь клиенты «МегаФона» могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры».

Со 2 октября, на первом этапе сотрудничества, «МегаФон» предложит своим клиентам сразу 9 продуктов от Blizzard, которые можно приобрести на новом портале «МегаФон Игры». Данный сервис объединит партнеров компании: разработчиков и издателей игр, чтобы действующие и потенциальные абоненты «МегаФона» всегда имели доступ к лучшему и самому интересному игровому контенту благодаря максимально простой и комфортной авторизации и покупке «в один клик» со счета телефона.

«Геймерское сообщество стало одним из главным драйвером продаж продвинутых цифровых продуктов и сервисов. Производители оборудования отметили, что в России по итогам 2018 года рост потребления геймерских решений вырос на 30-40%, и 2019 год обещает сохранить высокие темпы роста. Причем теперь геймеры предпочитают не только ПК и консоли, но и мобильные устройства, – рассуждает IT-аналитик Сергей Вильянов. – Уже есть игровые смартфоны – например, ASUS ROG Phone. Партнерство Мегафона с Blizzard Entertainment в этом плане очень органично, потому что аудитории обеих компаний охватывают все возрастные группы. Люди постарше, которые не любят оставлять данные банковских карт на игровых ресурсах, оценят легкость оплаты традиционных игровых продуктов Blizzard по мобильному номеру. Молодые пользователи игр на переносных устройствах могут быть привлечены не только самым быстрым мобильным интернетом, по версии Ookla, но и безлимитным трафиком даже при нулевом балансе. Все это в совокупности может повлиять на смену оператора в сплоченном и мотивированном игровом сообществе, которое постоянно прирастает».

В рамках партнерства с Blizzard оператор анонсирует специальные скидки на такие популярные сборки, как World of Warcraft: Battle for Azeroth и Overwatch Legendary Edition будут предоставлены специальные скидки. Со своей стороны «МегаФон» обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах – Hearthstone.

«У обеих компаний в России аудитории могут пересекаться не полностью, а лишь частично, – комментирует генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. – Поэтому выпустив на рынок «МегаФон Игры» с доступом и скидками на самые популярные в мире игры: Diablo, Overwatch и World of Warcraft – «МегаФон» сможет привлечь некоторое количество молодежной аудитории и людей постарше, до этого лояльных другим операторам связи».

«Blizzard, производитель самых известных и популярных игр в мире, выбрал партнером именно «МегаФон». Таких историй еще не было на российском телеком-рынке. Уверен, сервис будет полезен и востребован в нашей стране», – высказывается коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

«МегаФон» продолжает развивать экосистему, которая базируется на мобильной сети, но выходит за пределы классических услуг мобильной связи, – констатирует гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. – Продукты Blizzard имеют миллионную аудиторию, а в сети «МегаФона» – треть населения страны, понятно, что компании имеют обоюдный интерес. Для «МегаФона» это также дополнительный источник дохода за счет мобильных платежей за игры, но в России это все еще небольшой рынок».

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