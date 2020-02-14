Что нового предложит жилой квартал «Жуковка» в 2020 году?

Генеральный директор АО «Трансервис» ДЕНИС ВЕРШИНИН рассказал в интервью о том, как изменился новосибирский жилой квартал «Жуковка» в 2019 году, что в планах на 2020 год и почему покупка недвижимости в ЖК «Жуковка» — это выгодная инвестиция.

Что обычно знают люди о жилом комплексе при планировании покупки? Компанию-застройщика? Видели фасад дома в 3D? Расположение? Хочется подробнее рассказать о проекте жилого квартала «Жуковка», чтобы люди не просто «покупали квадратные метры, смотрели планировку», а понимали, хорошо ли им будет ЖИТЬ в этом доме, районе в будущем.

— Денис Владимирович, чем отличается жилой квартал «Жуковка» от других?

— Отличий много, но главное, что «Жуковка» — это квартал жилья премиум-класса с широким спектром дополнительного сервиса и высоким уровнем безопасности. Вы живете ДОМА, а можете получить весь спектр гостиничного сервиса, не покидая своего подъезда или квартиры: детский сад, ресторан, кейтеринг, спа-зона, бассейн, уборка и прачечная. Это не просто где-то рядом, что часто называют инфраструктурой, для получения услуги достаточно лишь позвонить консьержу.

Это комфортное жилье для людей бизнеса, которые много ездят в командировки, живут в разных местах, активно встречаются с партнерами, работают ненормированно, так как именно в «Жуковке» можно на высоком уровне проводить деловые встречи, организовать корпоративные мероприятия, проводить конференции, отдыхать с партнерами — не выходя из здания. Вы можете спокойно оставить свой дом на время отъезда, управляющая компания гарантирует безопасность и защищенность частной жизни.

И это возможно только в «Жуковке» из-за общей организации квартала, в который входит гостиница международной сети RAMADA. Это единственное предложение на рынке Новосибирска.

«Жуковка» расположена в сосновом бору, в самом близком от центра города лесном массиве. Ведь, как правило, жителям приходится выбирать — жить в центре, но практически на транспортной магистрали с высоким уровнем движения, либо в лесу, но очень далеко от центра города. «Жуковка» — единственное исключение в городе.

— Начало года — время для подведения итогов прошлого, ушедшего года и прекрасный повод поговорить о планах на новый, уже текущий год. Как изменился жилой квартал «Жуковка» в 2019 году?

— Строительство квартала завершается, и мы уделили большое внимание обеспечению безопасности жителей и благоустройству территории.

Очень часто мы слышим в рекламе «закрытый двор», но что компании вкладывают в это понятие? В «Жуковке» организована действительно многоуровневая система безопасности, основанная на сочетании технических возможностей и контроля со стороны человека. Всех секретов раскрывать не будем, но это и работа более 100 камер, и ограниченный доступ в приватные зоны дома, и постоянный обход территории охранниками. При этом вы не увидите высоких заборов, которые портят общий вид. К вам в подъезд не попадет человек, которого вы просто не хотите видеть. «Жуковка» ценит частную жизнь. И это все доступно только потому, что есть собственная служба безопасности с большим опытом работы в управлении крупными объектами.

В прошлом году мы активно занимались озеленением и интеграцией квартала в окружающую среду. «Жуковка» расположена в сосновом бору, поэтому мы в своем благоустройстве поддерживаем эту тему. Высадили большие ели, сосны, кедры и более 100 кустарников: туй и можжевельников.

Рядом протекает речка, компания сделала габионы — это специальное укрепление русла камнями. Это делает речку чище, а подход к ней — комфортным и приятным.

Каждую весну сотрудники компании проводят акцию по очистке прилегающего леса. Можно сказать, что «Жуковка» не ограничивается только своей территорией вокруг дома, она органично вписывается в большой лес, где вы можете зимой покататься на лыжах, а летом на велосипеде.

— А что в планах на 2020 год?

— Главная новость этого года — это планы по строительству школы нового поколения. Такой школы в Новосибирске еще нет. Это касается и самого архитектурного проекта, и интерьера, и учебного процесса. В школе будет много открытых, свободных зон, лабораторий, возможностей для творчества.

Особенности школы — это индивидуальный подход к обучению: небольшие классы до 16 человек с тьюторами в каждом классе начальной школы. В старших классах будут предлагаться углубленное изучение иностранного языка и образовательная программа, основанная на программах СУНЦ НГУ, с которым мы заключили соглашение о сотрудничестве. Это обеспечит высокий уровень образования и возможность поступления в любой вуз страны и мира. Школа будет организована по системе полупансиона, что очень удобно для родителей, которые много работают.

Пока школа будет строиться, уже в ближайшее время на площадях «Жуковки» откроются начальная школа, старшие классы и колледж, реализующий программы по специальности «гостиничный сервис». Команда почти сформирована и приступила к активной работе над проектом.

В 2020 году мы откроем стадион. Работы по нему уже выполнены на 90%. Искусственный газон, комфортные беговые дорожки, теннисный корт, волейбольная/баскетбольная площадка будут только способствовать еще большему желанию заняться спортом.

Конечно, в этом году мы продолжим работу по благоустройству территории.

— Вы сказали, что строительство уже завершается. Собирается ли компания поддерживать проект после его сдачи?

— Квартал управляется собственной УК с опытом обслуживании пятизвездочных отелей, что значительно повышает уровень сервиса для жителей. Также управляющая организация работает на комплексе 24 часа в сутки, семь дней в неделю и практикует личный подход к каждому жителю для улучшения качества обслуживания и скорости реагирования на запросы. Кроме этого, в собственности застройщика остается значительная доля проекта в целом, что гарантирует жителям высокую заинтересованности в этом объекте. Даже сам собственник живет именно здесь.

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А для создания приятной атмосферы мы периодически проводим вечеринки для жителей, так сказать, в узком кругу. Например, совсем недавно мы собрали жителей и гостей «Жуковки» и послушали живую музыку, поиграли в лото. Победители получили восхитительные подарки. Кто-то с кем-то познакомился… Подобные мероприятия планируется организовывать и дальше.

Жилой квартал «Жуковка»

Ул. Победы, 55

Тел. (383) 255 ­22­ 66

www.zhukovka­nsk.ru

sales@zhukovka­nsk.ru

Instagram: zhukovka_nsk

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.zhukovka­nsk.ru

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