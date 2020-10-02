Один из крупнейших региональных инвесторов, основатель группы компаний «Трансервис» АЛЕКСАНДР БОЙКО на два-три года замораживает новые новосибирские проекты в пользу туриндустрии Сочи. В числе приоритетных дел на родине остается развитие жилого комплекса «Жуковка», школы «Рост» и инфраструктуры Заельцовского бора.

— Мы, жители Новосибирска, продолжаем считать родной город по всем параметрам как минимум третьим в стране, и в то же время признаем отдельные «выпирания» даже на федеральном уровне таких городов, как Екатеринбург, Сочи или Казань. На ваш взгляд, они действительно нас обходят с флангов?

— Как бы мы ни раздували щеки, Новосибирск — все же город провинциальный. Вот начинаем мы общаться с московскими или зарубежными партнерами, они ставят циркуль в центр города — туда, где у нас часовенка — и разводят его на 700 км. Очерчивают радиус и смотрят, сколько в круг попало населения. Если меньше 10 млн человек — демонстрируют разочарование. Это они Новосибирску еще фору дают, в других мегаполисах выставляют 600 км. А мы ведь в Сибири: здесь и людей, и денег мало. Как говорят экономисты, 80% российских денег вращаются в районе Московской кольцевой дороги. На всю страну остается 20%. Идем дальше. За Уралом проживает примерно четверть населения, а денег здесь меньше 10% от общероссийского объема. Выводы очевидны.

К тому же у нас колоссальная концентрация денежных ресурсов в одних руках. Посмотрите, сколько семей контролирует 80% ВВП страны — единицы! Им нет дела до Новосибирска, потому что здесь нет достаточного количества ресурсов. И самое страшное — полное отсутствие высококвалифицированных рабочих рук. Рабочих нет вообще. Продавцы есть, немного научной молодежи найти можно. А тех, кто готов встать к станку, днем с огнем не сыщешь. Мы, скажем, не можем найти грейдеристов, экскаваторщиков, крановщиков… За любые деньги.

Конечно, Новосибирск — большой провинциальный город — третий в России, крупнейшее муниципальное образование. Но пока федеральные власти не пересмотрят свое отношение к Сибири, да и мы сами не определимся, кто мы и что мы, все останется по-прежнему. Мы говорим, что у нас логистический кластер. Ну и что? А что мы сами для развития этого направления сделали?

— Вы и другие предприниматели щедро инвестируете в красивые для города проекты. И они — отель Marriott, ЖК «Жуковка», БЦ «Гринвич» — многим кажутся образцовыми. Как и, скажем, ЖК «Бульварный Переулок» Владимира Рыбакова или «Деревня Мира» Андрея Алексеева. Но между ними ведь разрыв шаблона с гаражами, грязью, неблагоустроенными домами и асоциальными элементами. Почему новосибирский уют развивается клочками, да еще и недоступными?

— Строя улей, никто не запечатывает его свинцом. Наши объекты — во всяком случае, коммерческое жилье — открыты для всех желающих. Возьмите отель Marriott в Новосибирске. Возможно, некоторых пугает красота и внешний лоск, но поверьте, у нас нет никаких преград, мы рады каждому гостю. И те, кто привыкает к красоте, стараются окружить ею себя на всем протяжении жизни. Некоторые инвесторы строят попроще — чтобы для всех. Но для всех не получается, а красоты уже нет. Я всегда говорю, что между тем, чтобы сделать отвратительно, и тем, чтобы сделать хорошо, разница составляет 10%. Между тем, чтобы сделать хорошо и сделать шикарно, — разница еще 5%. То есть между отвратительно и шикарно — 15%. Потому что материалы примерно те же, работы нужно столько же. Только более тщательно ее выполнить. Так что разница — это в первую очередь заработная плата настоящих профессионалов. Лучше в два раза больше заплатить рабочему, который честно, с душой все это сделает, чем потом 20 раз переделывать.

— Названные бизнесмены готовы создавать замкнутую самодостаточную инфраструктуру — строить школы, создавать условия, чтобы для покупателя выбранный проект гарантировал рост и развитие. Для этого важны ликвидность нынешнего объекта недвижимости и возможность внутри привычного комплекса переехать в более значимый и дорогой объект. Вы словно говорите своим клиентам: «Вам не нужно ничего менять — вашим успехом займусь я сам!»

— Это абсолютный вариант. Владимир Рыбаков, которого вы упомянули, первым начал практиковать такой подход на рынке жилья. И, насколько я знаю, по «Бульварному переулку» 70% покупателей — те, кто владел недвижимостью в ранних проектах компании «Русь». Он своей компанией выстроил социальный лифт на жилищном рынке.

Мы никогда раньше не строили жилье на продажу — оно у нас было коммерческим. И даже «Жуковку» мы изначально закладывали как вариант арендного жилья — апартаментов, хоть это слово и дискредитировано жуликами. Жуликами, которые сносят завод и строят апартаменты — где нет ни школ, ни больниц, ни детских садов, ни магазинов, ни дорог — ничего! У нас другой подход. Жуковка — наш первый опыт строительства жилья на продажу. И людям нравится здесь жить, и еще зарабатывать на аренде. Это ведь единственный у нас комплекс, который находится под управлением международного гостиничного оператора (Ramada by Wyndham. — «КС»). Эти профессионалы знают, как правильно эксплуатировать и сдавать недвижимость такого класса. Сегодня наш средний показатель заполняемости 84%. Так что мы близки в подходе с Рыбаковым, но он продает недвижимость, а наш комплекс всегда остается нашим как минимум на 30%. Я всегда говорю, что красивый бизнес рождается там, где ты лично сталкиваешься с проблемой, решаешь ее для себя, делаешь это лучше других, людям это нравится, они просят сделать им так же. Мы идем по этому пути.

— Предприниматели часто говорят о себе в политическом, экономическом и мировоззренческом понимании как об очень бесправных и несвободных людях. Их по ногам и рукам связывают обстоятельства, банки, партнеры, кредиторы, покупатели. Лишнее скажешь — можешь снизить котировки компании. Вы же высказываетесь смело….

— Деньги любят тишину, а вы меня постоянно провоцируете!

— Возвращаясь к теме красиво возделанных кусочков мегаполиса — может ли когда-нибудь случиться смычка, чтобы город стал монологически красивым?

— Это очень нескоро. Думаю, мы с вами, Антон, этого не застанем. Население, которое живет в Новосибирске, очень бедное. А 80% старается даже налоги не платить. А кто все будет благоустраивать? В бюджете денег нет. Законодательство устроено так, что денег нет ни в городе, ни в области. Вы посмотрите, сколько наша компания отчисляет в федеральный бюджет, а сколько в местный. Около 70% — федеральные деньги. Основной налог — это НДС, на местном уровне остаются подоходный и налог на прибыль — а подавляющее число компаний (по документам, во всяком случае) работают либо в ноль, либо в убыток. Так на что строить школы, благоустраивать парки?! На местном уровне у нас нет даже бюджета развития. Фактически, затыкаем дырки. Чтобы ситуацию исправить — нужно наполнение городского и областного бюджетов, что при современной налоговой политике сделать очень тяжело.

Красивый бизнес рождается там, где ты лично сталкиваешься с проблемой, решаешь ее для себя, делаешь это лучше других. Людям это нравится, они просят сделать им так же. Мы идем по этому пути

— Что-то же держит вас, ваших покупателей и партнеров на родине, в Новосибирске?

— Я люблю вспоминать выражение «Москвичей испортил квартирный вопрос». И нас тоже. Мы здесь закопали деньги, молодые годы, красивые мечты. Не закопали, конечно, а реализовали. Мы понаделали здесь тьму активов, которые продать сегодня нереально. Попробуйте сейчас что-нибудь в регионе продать стоимостью больше миллиарда рублей! В Сочи такая недвижимость разлетается как пирожки. Все же Краснодар — единственный курортный регион на всю страну, а Сочи — максимальная концентрация этого курорта. Цены там уже выше, чем в Москве.

— Я-то думал, вы скажете, что, дескать, хоть я и серийный предприниматель, а каждый проект для меня не просто заработок, а попытка войти в историю. Разве нет?

— Честно скажу, про историю не думал никогда. Получается так, что меня каждый раз берут на слабо, а я отзываюсь. Сейчас вот только притормозил пока все инвестиционные планы по Новосибирску. Сделаю паузу в два-три года.

— Вы были в числе первых, кто начал импортировать китайский автопром, когда никто еще в него не верил. Вы глубоко погружались в нефтегазовый сектор. Одним словом, вы испробовали на себе самые лакомые куски российской и мировой экономики. На строительном рынке задержались — куда дальше?

— Я уже десять лет продвигаю и другим советую туризм. Я говорю турфирмам: «Ну сколько вы можете вывезти на заграничные курорты? А 90% вы просто игнорируете». Пусть там ценник не такой, но оборот-то значительно больше. Будущее за внутренним туризмом. Я последние 10 лет занимаюсь развитием туризма. Это сегодня отрасль № 1 в мировом хозяйстве. Кризис этого года, конечно, сильно по ней ударил. Но по прошлому году туризм — 12% мирового ВВП. Это каждое четвертое новое созданное рабочее место в мире. Это каждое третье первое рабочее место — то есть с низких позиций в туризме начинает свою профессиональную карьеру каждый третий молодой человек. И это лучший фундамент для карьеры.

— Как в вашей основной отрасли: если не был мастером — ну какой ты генеральный директор?! Вы вот ведь были мастером?

— Конечно. И мастером, и бригадиром… Так вот, турбизнес растет с каждым годом — прирост уже четыре года на 0,6% мирового ВВП. Для понимания: все сельское хозяйство США — 0,96% от ВВП. А все мировое сельское хозяйство — это 3,4% мирового ВВП. А в случае с туризмом 12%! То есть в четыре раза больше отрасли, которая кормит всю планету. Автомобильный сектор в восемь раз меньше. Нефтегазовый вместе с нефтехимией — в шесть раз меньше. А туризм еще и растет. Так что наши планы — Краснодарский край, Сочи.

— А Алтай?

— Зима — это Сочи, лето — это Алтай. Я большой ценитель нашей природы, люблю Алтай. Мне очень не хватает там качественного отдыха. Место, которое отвечает всем требованиям самого взыскательного туриста, — это то, что построил Анатолий Банных на Телецком озере. Altay Village — это просто фантастика. Вообще, усилиями Анатолия во многом на Алтае появились дороги, пошли инвестиции, крупный бизнес начал воспринимать этот регион всерьез. Еще, пожалуй, нельзя не отметить то, что построила АФК «Система» — «Алтай Резорт». Все остальное сейчас оставляет желать лучшего. Мощно развивается Ая — после того, как территорию выкупил Евгений Вдовин. Сейчас он консолидирует разрозненные активы вокруг озера, построил там крупнейший в Европе открытый бассейн. Это хороший экономкласс.

— Новосибирск ждет своего пророка, похоже? Ведь в регионе много интересного — не хватает ударного маркетинга и инфраструктуры?

— Наш с вами город чудовищно недооценен с точки зрения туристической привлекательности. Всего-навсего одна точка на карте города — зоопарк, и это уже 2 млн гостей в год. Вокруг него можно сделать такую изюминку! Потенциал здесь колоссальный.

— А вы взяли и напугали потенциальных инвесторов, что на развитие Зальцовского бора и парка нужно 1 млрд долларов. Такая цифра не поддается рациональному пониманию!

— Так это же в течение двух десятков лет! И это общий объем инвестиций. Первоначальные затраты я уже понес — вложил 2,5 млрд рублей, построил гостиницу. Я знакомым доказываю: сбросьтесь по 50 млн рублей, инвестируйте в инфраструктуру — это будут самые прибыльные ваши вложения. Берите и делайте! Все постепенно. Сначала делаем аттракционы для малышей. Через два-три года — для детворы постарше. Так за 10–15 лет можно построить комплекс а-ля Диснейленд. Единственное, что он должен быть крытым и не зависеть от погоды. В мире не так много мегаполисов, где в черте города масштабный лесной массив. У нас только Заельцовский парк занимает 3,5 тыс. га, весь Заельцовский бор — больше 15 тыс. га. А самый большой парк — «легкие» Парижа, Вестминстерский лес — 896 га. При этом он весь искусственно посаженный. У нас же живой, это дачи его величества. Скоро уже будет около 30 лет, как я там живу. И я люблю это место.

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