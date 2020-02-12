7 февраля 2020 года в мэрии Новосибирска подвели итоги 2019 года в сфере строительства, архитектуры и жилищной политики города. Мероприятие прошло под председательством главы города и при участии его заместителей, начальников ряда структурных подразделений мэрии, представителей общественности и крупнейших предприятий региона.

От лица акционерного общества «Региональные электрические сети» на совещании присутствовал директор по инвестициям Евгений Филиппов.

В отчетном докладе заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексея Кондратьева был отдельно отмечен вклад предприятий, обеспечивающих прокладку инженерных коммуникаций для перспективных строительных площадок. Одним из ключевых ресурсов для любого строительства является электроснабжение, поэтому в мэрии положительно оценили деятельность АО «РЭС» в части строительства и реконструкции электрических сетей на территории города Новосибирска, которая позволяет обеспечить технологическое присоединение новых потребителей и, безусловно, способствует активному ходу городского строительства и развитию инфраструктуры мегаполиса.

В рамках инвестиционной программы АО «РЭС» проводит модернизацию действующих и ввод в эксплуатацию новых подстанций и линий электропередач, соответствующих всем современным требованиям. Кроме того, значительное влияние на формирование комфортной городской среды и улучшение эстетического облика мегаполиса оказывает перевод воздушных линий электропередачи в подземное исполнение с последующим демонтажем опор ЛЭП.

Мэр Анатолий Локоть отдельно подчеркнул, что строительство и ввод жилья — задача актуальная на долгие годы, потому что Новосибирск в отличие от многих городов растёт, и этот рост будет продолжаться, в том числе за счёт миграционных потоков.

Стоит отметить, что в течение 2019 года число открытых для технологического присоединения центров питания АО «РЭС» 110 (35) кВ выросло на 89 шт., резерв свободной мощности увеличился на 89%. В целом, за прошлый год предприятие заключило ряд договоров на подключение к электросетям многих объектов жилищного строительства и социальной инфраструктуры (в т.ч. школ и детских садов) на территории Новосибирск и Новосибирской области.

Также в ходе собрания мэр Новосибирска обозначил глобальную цель для градостроителей — подготовку к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, в рамках которой ведется строительство станции метро «Спортивная» и многофункциональной ледовой арены. Напомним, что для данных объектов АО «РЭС» были разработаны схемы технологического присоединения к электрическим сетям и заключены соответствующие договора для технологического присоединения.

В завершение собрания было отмечено, что в 2020 году предстоит много работы по реализации различных проектов на территории Новосибирска в сфере строительства, архитектуры и жилищной политики. АО «РЭС» как системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области, безусловно, примет всестороннее участие в реализации проектов по развитию городских территорий.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт

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