В новосибирском Академгородке появится новая железнодорожная станция, которая получит название «Университет». Об этом сообщил архитектор Института градостроительного планирования Алексей Нестёркин на состоявшихся публичных слушаниях, посвященных генплану Новосибирска.

Предполагается, что новая станция появится на пересечении Бердского шоссе и Университетского проспекта. «Будет обеспечена удобная пересадка непосредственно с электрички на внутренний общественный транспорт. То есть можно будет доехать из города, сразу же пересесть на автобус и, минуя Бердское шоссе, уже разъехаться по Верхней и Нижней зоне Академгородка», — пояснил Алексей Нестёркин.

Также по его словам, в Академгородке запланирован перенос станции «Обское море». Она будет располагаться ближе к Морскому проспекту.

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