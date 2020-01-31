ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запустил автомобильный маркетплейс. На сайте vtb.ru представлен каталог, который объединяет более 16 тыс. новых автомобилей 47 марок. Предполагается, что покупатели могут забронировать машину у соответствующего автодилера, оформить по двум документам заявку на автокредит и затем приобрести транспортное средство в автосалоне.

Все представленные на сайте автомобили доступны к продаже автосалонах. Для того чтобы воспользоваться каталогом ВТБ необходимо в разделе «Автокредиты» перейти по ссылке «Выбрать автомобиль». После чего клиенту доступен список марок транспортных средств, регион их продажи и полные характеристики. Проект реализован по всей стране.

Запуск каталога на сайте – первый шаг к созданию полноценного автомобильного маркетплейса для клиентов и партнеров. Уже в этом году банк планирует реализовать полностью цифровой способ получения автокредита, благодаря которому средства будут моментально переведены клиенту на счет, а машину можно будет забрать сразу в автосалоне. В настоящее время ВТБ ведет разработку полной концепции проекта, после чего примет финальное решение о его запуске и функционале.

«Мы активно двигаемся по пути цифровизации. Наша стратегическая цель – вывод 100% всех сервисов в цифровой канал и продажа каждого второго банковского продукта онлайн, – отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – Ритейлеры в автосалонах трепетно относятся к размеру своих комиссионных вознаграждений. Способ оформления автокредитов онлайн позволяет удешевить выдачу средств для банков и для клиентов и избежать ненужных расходов на присутствие банка в автосалонах».

Глава ассоциации «Российские автодилеры» Олег Мосеев не считает, что подобные меры крупных финансовых структур изменят расстановку сил на рынке. «Банки серьезно взялись за комиссионные, выплачиваемые дилерам. Ставки, правда, по кредитам, выдаваемым напрямую, они снижать не собираются. А, значит, для клиента, на мой взгляд, выгоды нет. Просто себе больше хотят оставить. Следовательно, пока это работать не будет», — считает глава РОАД.

В настоящее время автокредит в ВТБ доступен по ставке от 3,5% годовых. В рамках предложения, по данным банка, возможно получение средств в размере от 300 тыс. до 7 млн рублей. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого автомобиля. В кредит можно включить сервисные и страховые услуги. ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 87 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 121 млрд рублей.

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