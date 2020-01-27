В центре Новосибирска застрелен бизнесмен

Следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента, произошедшего в понедельник утром на улице Каменской в Центральном районе Новосибирска, где было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, дело возбуждено по части первой ст. 105 УК РФ (Убийство). По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, следователи и полиция сейчас устанавливают лиц, причастных к нападению на мужчину.

По неподтвержденной официально информации, погибшим мог быть известный новосибирский застройщик, учредитель ООО «Лион» и ООО «Электростройсервис», председатель ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов. Предположительно, ему выстрелили в голову. Зимой 2018 года Олег Арчибасов и возглавляемый им ЖСК оказались в центре конфликта с группой компаний «Энергомонтаж», которая достраивала проблемный жилой дом по адресу Залесского,6.

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