На федеральном уровне ведутся переговоры о возможной разморозке решения госвласти о софинансировании строительства станций метрополитена в городах-миллионниках.

Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал журналистам в ходе пресс-конференции. Стоимость проекта, а также источник информации глава города не назвал.

По словам заместителя мэра-начальника департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева, не считая станции «Спортивная», в планах строительство еще шести станций метро. На Дзержинской линии запланированы станции «Молодежная», «Гусинобродская» и конечная «Автовокзал». Ленинская линия на левом берегу предполагает станции «Площадь Станиславского» и «Троллейную». На правом берегу линию намереваются протянуть до старого аэропорта.

«Кроме того, чтобы избежать транспортной нагрузки на центральную часть города, которая сложилась в последние годы, совместно с коллегами по департаменту транспорта мы запланировали 33 транспортно-пересадочных узла на точках, обеспечивающих доступность метрополитена или трамвая», — прокомментировал вице-мэр.

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