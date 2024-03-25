Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Хван погиб в ДТП в Запорожской области

Бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области и экс-глава предприятия по строительству метро в Новосибирске Николай Хван умер в ДТП на Запорожье. Об этом заявило интернет-издание ASTRA со ссылкой на собственный источник.

23 марта в Запорожской области погиб бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области и экс-глава муниципального предприятия «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Новосибирска Николай Хван.

«ДТП произошло вечером 23 марта в районе села Нововасильевка. Хван управлял автомобилем Kia Sportage, вылетел на встречку и врезался в «Урал». За рулём находился военнослужащий в/ч 65384, он не пострадал. Николай Хван погиб на месте», — поясняет СМИ.

Ранее до 2010 года Николай Хван работал в должности директора «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Новосибирска, где, по версии следствия, он допустил растрату в размере более 200 тысяч рублей из средств предприятия. В 2015 году Николай Хван в связи с обвинительным приговором по делу официально покинул Заксобрание Новосибирской области. Работал советником главы Тывы на общественных началах с 2014 года до 2021 года.

Напомним, что НОВАТ и Новосибирская филармония перенесли мероприятия из-за дня траура.