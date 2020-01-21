Новосибирский Центр развития промышленности и предпринимательства продолжит работу

Губернатор Андрей Травников на встрече с журналистами 21 января рассказал, какие подведомственные правительству учреждения ждет ликвидация и оптимизация в этом году.

На прошлой неделе, как писал «Континент Сибирь», депутаты Законодательного собрания Новосибирской области инициировали обращение к губернатору Андрею Травникову с просьбой принять решение о дальнейшей судьбе «Новосибирского областного центра развития промышленности и предпринимательства» (НОЦРПП). Поводом стала проверка региональной КСП, которая выявила многочисленные нарушения в работе госпредприятия.

Комментируя инициативу региональных парламентариев, Андрей Травников предупредил, что накануне выборов в Заксобрание, которые состоятся осенью этого года, нужно быть готовым к эмоциональным выступлениям депутатов. «Конечно, на основании тех выступлений, которые прозвучали, принимать решение о ликвидации Центра развития промышленности и предпринимательства (унитарного предприятия) никто не собирается. Будет спокойная работа по изучению замечаний, которые выявили аудиторы, те, которые обоснованы, будут устраняться», – сказал губернатор.

При этом Андрей Травников сообщил, что в этом году намечена оптимизация сети подведомственных правительству учреждений. «Эта работа проводится. В частности, по блоку министерства промышленности, торговли и предпринимательства нами запланированы мероприятия по ликвидации двух подведомственных учреждений. Они будут объединены с другими. По линии министерства образования будет проводиться достаточно большая работа, потому что в его сети кроме традиционных детских садов и школ еще и организации дополнительного образования, и большое количество учреждений, занимающихся методической работой. Они тоже будут в этом году оптимизироваться, и их количество будет сокращено независимо от того, есть факты нарушения или нет», – подчеркнул губернатор.

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