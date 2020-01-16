Новосибирских парламентариев возмутил финансовый беспорядок в центре развития промышленности и предпринимательства

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области инициируют обращение к губернатору Андрею Травникову с просьбой принять решение о дальнейшей судьбе «Новосибирского областного центра развития промышленности и предпринимательства» (НОЦРПП). Поводом стала проверка региональной КСП, обнаружившей многочисленные нарушения в работе госпредприятия.

О результатах проверки экономическо-финансовой деятельности ГУП НСО «НОЦРПП» на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности в четверг рассказала аудитор Контрольно-счетной палаты региона Елена Саблина. Центр, созданный еще в 2001 году для поддержки предпринимательства и курируемый областным минпромом, сегодня занимается, в основном, предоставлением бизнесменам в аренду площадей и оборудования по льготной ставке. В ведении центра находится несколько зданий, в том числе бизнес-инкубатор в Кольцово. Центр планово убыточен, поскольку должен помогать коммерсантам, а не зарабатывать – средства на его работу выделяют федеральный и областной бюджеты.

Как выяснила проверка КСП, при «плановой убыточности», в центре скопилось большое количество финансовых нарушений. К примеру, вырос объем просроченной дебиторской задолженности, на 1 октября прошлого года она составила 46 млн рублей. При расторжении договоров аренды не возвращено оборудование на сумму 16 млн рублей. Более того, у 18 арендаторов из 25, занимающих 80% от площади инкубатора, нет договоров аренды. По истечении договоров аренды не проводились конкурсные процедуры, и бизнесмены продолжали пользоваться помещениями по льготной ставке, хотя по закону они могут пользоваться этой преференцией не более трех лет. «7 резидентов бизнес-инкубатора имеют признаки аффилированности с бывшими резидентами бизнес-инкубатора. То есть, по сути, организации перерегистрируются и продолжают занимать площади», — пояснила Елена Саблина. В одном из помещений аудиторы обнаружили цех по производству натяжных потолков, не значащийся на балансе предприятий-резидентов. Недополученные госпредприятием из-за нарушений доходы, по оценке КСП, только за период с апреля по октябрь 2019 года составили 5,5 млн рублей.

Члены комитета, на заседании которого ситуация с «НОЦРПП» рассматривалась впервые, резко отреагировали на итоги проверки. Депутат Дмитрий Терешков предложил коллегам обратиться в прокуратуру. «В частном секторе менеджмент, виновный в ущербе, либо компенсирует менеджменту все до копеечки, либо компенсирует это уже из колонии. Что касается госимущества, ответственность лежит вдвойне», — заявил парламентарий. Депутаты захотели увидеть директора центра, которого они назвали «смелым человеком». Однако выяснилось, что руководитель учреждения в конце декабря сложил полномочия. «Получается, совсем страх потеряли…», — грустно констатировал председатель комитета Александр Морозов. После заседания он рассказал журналистам, что ситуацию с центром депутаты между собой уже обсуждали. «История длится давно, и мы все думали, что порядок в центре будет наведен до таких санкций, как обращение в прокуратуру. Но либо мы чего-то не понимаем, либо эти господа совсем заблудились», — пояснил председатель комитета. Он добавил, что парламентарии будут обращаться к главе региона Андрею Травникову с тем, чтобы он принял решение по ситуации с унитарным предприятием.

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