Андрей Травников прокомментировал итоги тендера за 1 копейку

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал итоги тендера на разработку интеллектуальной транспортной системы по заказу министерства транспорта Новосибирской области. Победителем конкурса, состоявшегося в декабре 2019 года, стала компания «Ростелеком», предложившая создать интеллектуальную транспортную систему в регионе за 0,01 рубля.

На разработку интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в бюджете Новосибирской области было заложено 24,5 млн рублей.

Интеллектуальная транспортная система представляет собой цифровую платформу, которая консолидирует информацию со всех существующих систем и подсистем, связанных с управлением и контролем транспортной системы области для достижения максимального эффекта от управления дорожным движением и распределения движения транспортных потоков.

На конкурс, объявленный региональным минтрансом, было подано семь заявок. И только один участник обозначил минимально возможную стоимость контракта – 0,01 рубля. Итоги конкурса были обжалованы одним из его участников в УФАС как «мнимая сделка». Однако антимонопольная служба сочла жалобу необоснованной.

Как рассказал губернатор Андрей Травников на встрече с журналистами 21 января, так как ИТС будет создана в рамках национального проекта, то техническое задание для ее создания разрабатывалось и согласовывалось совместно с федеральными министерствами и ведомствами. Поэтому сумма в 24 млн рублей не была кем-то взята с потолка. В том, что в результате конкурса удалось сэкономить бюджетные средства, губернатор не видит большой заслуги своего министерства и лично министра дорожного хозяйства и транспорта региона Анатолия Костылевского.

«Почему это произошло – достаточно очевидно и понятно, – считает Андрей Травников. – На самом деле, это только первый этап большой работы – разработка концепции. Вслед за этим стартуют мероприятия по ее реализации – закупка оборудования и монтаж. Это более дорогостоящие и объемные работы. И та организация, которая создаст собственно концепцию, будет обладать определенными конкурентными преимуществами, потому что она будет в полной мере обладать и, самое главное – раньше всех других участников рынка, информацией о том, какие технические решения заложены в будущие системы. Очевидно, что компания «Ростелеком», обладающая серьезными компетенциями в этой отрасли и серьезными финансовыми ресурсами, пошла на этот шаг: снизила до минимума свою цену, чтобы гарантировано никто не смог перебить ее предложение, и выиграла конкурс».

Андрей Травников выразил уверенность, что «Ростелеком», качественно выполнит эту работу даже за одну копейку. «Как я уже сказал, это достаточно мощная компания и партнер, который себя зарекомендовал на территории Новосибирской области. Ну а как будут проходить следующие конкурсы, время покажет», – отметил губернатор.

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