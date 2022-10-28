Новосибирские стекольщики укрепили позиции на отраслевых рынках при помощи господдержки

На заводе «Сибирское стекло» реализован крупный инвестиционный проект про производству стекла при поддержке федеральных и новосибирских властей. Компания является якорным резидентом индустриального парка «Экран». Производительность стекольных комплексов выросла на 30% – до 850 млн стеклоизделий в год.

В прошлом году «Сибирское стекло» ввел в эксплуатацию новую стекловаренную печь. По данным компании печь стала одной из крупнейших в стране, её мощность – 375 тонн стекломассы в сутки, в пересчёте на бутылки это около 450 млн единиц продукции в год. Благодаря особой конструкции печи завод наладил производство бутылок из зеленого стекла — как отмечают в компании, сварить его труднее, чем бесцветное или коричневое. «Сибирское стекло» занялся ее изготовлением первым в Сибири.

«Реализован крупный инвестпроект, который совместно продвигали правительство Новосибирской области и собственники, руководители предприятия (РАТМ Холдинг — «КС»). Этот проект два года назад получил поддержку со стороны федерального министерства промышленности и фонда развития промышленности. За счёт привлечённых средств фонда, средств евразийского банка развития проект был реализован предприятием. Новые агрегаты вышли на полную мощность. Это дало увеличение производительности, позволило расширить ассортимент. Теперь перед нашим предприятием открыты новые возможности, новые рынки», — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Его комментарии приводит пресс-служба правительства.

По словам генерального директора предприятия Антона Мора, в следующем году мощности печи увеличатся примерно на 40 млн единиц продукции в год. Андрей Травников считает, что при дальнейшем усовершенствовании технологий стеклобоя возможно увеличить спрос на этот вид вторсырья. Это станет стимулом для дальнейшей реформы обращения с отходами.

«Сибирское стекло» также увеличило ежесуточную производительность пилотной линии на десять тысяч бутылок после усовершенствования рабочих процессов. Специалистам удалось на 11% сократить время переналадки стеклоформующих машин для перехода с выпуска одной номенклатуры стеклоизделий на другую, минимизировать простой оборудования. Этого достигли после внедрения принципов бережливого производства под руководством регионального центра компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда».

По мнению завода, спрос на стеклянную упаковку должен вырасти за счет тенденции к замещению импортных напитков отечественными аналогами. Например, наращивание производства «Черноголовкой» способствует увеличению закупки стеклотары, так как колу и лимонады «Черноголовка» разливает в стеклянные бутылки от «Сибстекла».