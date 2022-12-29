«Наша задача — показать предприятиям, как можно стать более эффективными»

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Генеральный директор ГК One Company
Председатель правления Банка «Акцепт»
Издатель «Континента Сибирь»
Руководитель макрорегиона Сибирь и Дальний Восток компании Mango Office
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