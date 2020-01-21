Более 140 тысяч учащихся начальной школы в Иркутской области стали ежедневно получать по стакану молока.

На эти цели власти региона выделили 130 млн рублей. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович.

Для приема молока в школах предусмотрены специальные «молочные перемены». Чтобы исключить санитарно-гигиенические риски, молоко выдается в пределах образовательной организации. «Замена молока иными продуктами не допускается», — сообщает пресс-служба.

По словам и.о. министра, перед запуском проекта было проведено анкетирование, в результате которого выяснилось, что более 80% детей имеют в своем рационе молоко и молочные продукты.

Напомним, что президент России в своем послании обозначил одной из задач введение с 1 сентября 2020 года бесплатного горячего питания для всех учеников с первого по четвёртый класс.

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