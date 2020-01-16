Андрей Травников: «Инициативы президента мы в кратчайший срок выполним»

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал обращение главы государства Владимира Путина Федеральному собранию РФ. 

«В первую очередь впечатляет новый демографический пакет главы государства, дополнительные беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, уже начиная с рождения первого ребёнка. Второе, на что я обратил внимание, — это поддержка системы образования, в частности, ожидаемое решение по повышению статуса классных руководителей. Причем повышение не только моральное, но и хорошее материальное», — отметил Андрей Травников.

Он отметил, что в некоторых регионах, в некоторых городах намечается сохранение проблемы переполненности школ, даже несмотря на беспрецедентные масштабы их строительства в рамках нацпроекта «Образование». Существовала угроза того, что дефицит мест в школах не будет ликвидирован. «Президент дал поручение правительству оценить эту дополнительную потребность с учетом роста количества детей и, в том числе, внести необходимые изменения в нацпроект «Образование». Со своей стороны, на региональном и муниципальном уровнях нам предстоит большая работа по реализации инициативы по обеспечению бесплатным горячим питанием всех детей во всех начальных школах области без каких-либо исключений», — отметил глава Новосибирской области.

Фото: пресс-служба Кремля

Особое внимание, по его словам, уделяется старту того обсуждения по корректировке Конституции, который дал президент, особенно внятному вектору на укрепление суверенитета России, на укрепление патриотичности в основном законодательстве государства. «В связи с тем, что новых инициатив главы государства очень много, причем многие из них нужно реализовывать уже вчера – 1 января 2020 года – нам необходимо очень быстро развернуть работу. Сегодня у меня есть возможность объединить усилия управленческой команды Правительства региона и муниципалитетов с большой общественно-политической командой регионального отделения партии «Единая Россия». Я уверен, что при поддержке местных отделений, депутатов всех уровней «Единой России» новые инициативы главы государства мы в кратчайший срок внедрим на территории нашей области и, скорее всего, дополним нашими региональными мерами, не будем ограничиваться тем, что предложил президент нашей страны», — заявил Андрей Травников.

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