Бывшего управляющего новосибирского «Сибсельмаша» будут судить за растрату имущества

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего конкурсного управляющего НПО «Сибсельмаш» Александра Полякова, которому вменяют растрату имущества предприятия.

Как сообщили в Ленинском районном суде, Александру Полякову вменяют статьи 160 и 165 УК РФ – растрата и причинение особо крупного имущественного ущерба. По данным следствия, Поляков, выполняя обязанности управляющего банкротящегося «Сибсельмаша», совершил махинации с запорной арматурой, похитив, а затем продав 115 задвижек. Причиненный «Сибсельмашу» ущерб составил почти 2 млн рублей. Напомним, НПО «Сибсельмаш» было признано банкротом осенью 2012 года. Александр Поляков был назначен конкурсным управляющим предприятия в 2014 году и был отстранен от исполнения обязанностей в декабре 2017 года.

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