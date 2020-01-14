13 января ОАО «РЖД», Новосибирская область и администрация Новосибирска подписали соглашение о сотрудничестве на 2020 – 2025 годы.

Документ определяет комплекс социальных, инвестиционных и производственных программ, которые планируется реализовать на территории Новосибирской области в ближайшие годы. Подписи под соглашением поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и начальник Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Александр Грицай.

«В течение пяти лет ОАО «РЖД» инвестировало более 42,5 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры, реконструкцию и строительство объектов в Новосибирском регионе магистрали», — сказал Александр Грицай. В качестве примера начальник ЗСЖД привел открытие транспортно-пересадочного узла на станции Сеятель, новых вокзалов на станциях Новосибирск-Восточный и Черепаново, а также введение в эксплуатацию двух современных электропоездов серии ЭП2Д.

Также, по сообщению пресс-службы компании, в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в настоящее время идет строительство вокзалов на станциях Чаны, Татарская, Сокур. Все они будут открыты в этом году. Кроме того, при поддержке органов власти ведется реконструкция вокзального комплекса на станции Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров.

В ходе встречи губернатор региона отметил реализацию совместного проекта «Городская электричка», а также проработку проектов продления пригородного железнодорожного сообщения до аэропорта «Толмачёво» и железнодорожного сообщения со столицами соседних регионов. «Уверен, что подписание нового соглашения, которое не только содержит основные принципы нашего взаимодействия, но и конкретные проекты и объекты, которые уже запланированы в программе до 2025 года, будет способствовать дальнейшему активному продвижению нашего сотрудничества», – прокомментировал глава области.

Среди важнейших направлений совместной деятельности – рассмотрение возможности курсирования на территории Новосибирской области поездов «Ласточка»; реализация, совместно с АО «Экспресс-пригород», комплекса мероприятий по развитию пригородного железнодорожного сообщения на территории Новосибирской области, в том числе развитие частично тактового пригородного железнодорожного сообщения на участке Новосибирск-Главный – Академгородок – Бердск.

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