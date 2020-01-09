Авиакомпания S7 учтет рекомендации Росавиации отказаться от перелетов над территорией Ближнего Востока.

Ранее ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.

«S7 Airlines учтёт требования Росавиации в планировании маршрутов. Единственный рейс, который затрагивают введённые ограничения, — Новосибирск – Дубай», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании. Ближайший рейс данного направления состоится 10 января.

Напомним, что 8 января Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана. На борту лайнера находились около 180 человек. Все они погибли.

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