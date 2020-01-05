В Барнауле закрыли на ремонт Коммунальный мост через Обь

Вечером, 5 января, полностью закроют движение по совмещенному коммунальному мосту через Обь (Старому мосту) в Барнауле до ноября 2021 года. Ограничения связаны с ремонтом сооружения.

Как сообщает Официальный сайт Алтайского края, проект ремонта моста, построенного почти 60 лет назад, предусматривает масштабные работы. Вместо железобетонных плит (их более 700) смонтируют металлические, вес конструкции составит более двух тысяч тонн. Когда закончатся работы на основной части моста, приступят к ремонту эстакад: балки пролетных строений на них предстоит заменить полностью. Эти работы продлятся до августа 2021 года, после чего специалисты начнут устройство мостового полотна.

Общественный транспорт, маршруты которого проходили через Старый мост, теперь будет следовать по Правобережному тракту, через Новый мост.

Коммунальный мост на выезде из Барнаула — одна из важнейших переправ регионального центра и всего Алтайского края. До 1997 года, пока не открыли Новый мост, он был единственной автомобильной переправой через Обь в Алтайском крае. Он совмещен с железнодорожным мостом и располагается над ним. Каждые сутки здесь проезжают около 20 тысяч автомобилей.

Стоимость ремонтных работ Коммунального моста составляет почти 1 млрд рублей, средства выделены из федерального бюджета, – сообщает ТАСС. Протяженность моста вместе с подходами к нему – 1,3 км, предстоит выполнить большой объем работ по замене конструктивных элементов, ремонту эстакад и обустройству нового мостового полотна.

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