26 декабря были торжественно запущены девять энергообъектов на территории Российской Федерации, в том числе две подстанций в Сибири. В церемонии приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак и главы энергохолдинга «Россети» Павел Ливинский.

По единой команде из Москвы в 10:00 по московскому времени в Тюмени, Краснодаре, Астрахани, Белгороде, Брянске, Йошкар-оле и двух городах Сибири — Красноярске и Рубцовске Алтайского края заработали на полную мощность ключевые энергообъекты.

«Сегодняшний пуск целого ряда энергообъектов в разных регионах — это важное событие для всей электроэнергетической отрасли России, – отметил в приветственном слове Александр Новак. – Мы вводим в эксплуатацию современные объекты, которые являются цифровыми и реализуются в соответствии с утвержденной Советом директоров компании «Россети» программой цифровизации. Вводится современный центр обслуживания потребителей, современный центр управления сетями. И я рад, что компания реализует такую масштабную программу, которая направлена и на повышение эффективности, и на создание возможностей для подключения новых потребителей. Знаю, насколько важны и необходимы эти объекты и в Красноярске, и в других регионах. Проделана огромная работа и строителей, и подрядчиков и проектировщиков, и конечно, сотрудников компании «Россети». Также хочу поблагодарить региональные власти, которые активно содействовали тому, чтобы такие объекты появлялись в регионах».

Подстанция «Молодежная» — в центральном районе Красноярска – это вторая цифровая подстанция в регионе, которая обеспечит 80 мегавольтампер (МВА) мощности и повысит надежность энергоснабжения для нескольких десятков социально-значимых объектов в центре города и для более восьми тысяч его жителей. Уникальный объект, оснащенный по последнему слову цифровой техники — продукт конструктивного взаимодействия энергетиков и органов власти. Запуск энергообъекта из ситуационного центра в Красноярске провели губернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

«От лица жителей нашего края и от себя лично выражаю благодарность компании «Россети» за огромный вклад в развитие нашего региона. За несколько лет компания реализовала множество крупных инвестпроектов на территории Красноярского края. Результаты работы энергетиков в связи с подготовкой к Универсиаде, оказались отличными. И подстанция «Молодежная» является завершающим этапом реализации планов, которые были намечены ранее. Это позволит не только увеличить надежность сетевого хозяйства, но и станет хорошей платформой для развития города Красноярска, особенно его центральной части», — заявил Александр Усс.

В это же время в Рубцовске был дан старт работе подстанции «Северная», мощность которой после реконструкции увеличилась в два раза и составляет 32 МВА. В течение двух лет был построен новый оперативный пункт управления, закрытое распределительное устройство, смонтирована система релейной защиты и автоматики, установлено новое силовое оборудование. В церемонии пуска объекта приняли участие глава Рубцовска Дмитрий Фельдман и директор Алтайского филиала Россети Сибирь Николай Пантелеев.

«Рубцовск – один из промышленных центров Алтайского края, — говорит глава города Дмитрий Фельдман. – Старейшая подстанция «Северная» имеет стратегическое значение и сейчас она получила вторую жизнь. Благодарю алтайских энергетиков за проведенную качественную работу и такой замечательный подарок городу к новому году! Кроме почти двух тысяч бытовых потребителей, запитанных от этой подстанции, энергообъект обеспечит питание котельных, объекту водоснабжения, интернату, школе, телецентру Рубцовска и ряду предприятий промышленного сектора».

«Россети» суммарно сегодня вводят в эксплуатацию более 240 МВА новых трансформаторных мощностей. Это равно потреблению промышленного города с населением свыше 300 тысяч человек. Новые центры управления сетями позволят вывести управление энергоснабжением на качественно новый уровень для более чем 2,2 млн жителей, а современные комфортные центры обслуживания клиентов, которые сегодня откроют свои двери для первых посетителей, смогут обслуживать более 50 тысяч человек в год и предложить новые сервисы», – отметил в своем докладе глава «Россетей» Павел Ливинский.

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