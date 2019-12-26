Один из проблемных объектов строительства в Октябрьском районе на ул. Бориса Богаткова, 201/3 стр. будет введен в эксплуатацию в 2020 году.

Строительство 15-этажного дома площадью более 11 тысяч кв. м началось в 2003 году. В 2010-м работы прекратились, оставив в числе обманутых дольщиков оказались 169 человек. В сентябре 2013 года после банкротства застройщика ООО «СК Монтаж Строй» собственники квартир в недостроенном доме создали ЖСК «Новоселье» и возобновили работы за счет дополнительно собранных средств в размере 50 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

На объекте побывал глава города Анатолий Локоть. «В этой ситуации очень активно повели себя собственники жилья, они организовали ЖСК, собрали дополнительные средства – 50 млн рублей и занялись достройкой своего дома. Мы в свою очередь для завершения строительства данного объекта используем все возможные механизмы поддержки: заключены масштабные инвестиционные проекты, предоставлены субсидии на подключение коммуникаций – горячей и холодной воды, канализации, электричества, отопления, установку лифтов и благоустройство территории. Все эти инструменты задействованы и показывают свою эффективность. В 2020 году этот объект должен быть сдан в эксплуатацию», – отметил мэр.

По словам заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, в целом по городу на начало 2019 года зарегистрировано 56 объектов проблемного строительства. Запланирована сдача шести домов в этом году, еще шесть объектов намечено завершить в 2020 году. Из них наиболее крупные и значимые – дома на ул. Тульской и ул. Декабристов.

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