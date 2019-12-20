Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подвел итоги 2019 года. К концу декабря глава прогнозирует исполнение бюджетного плана на 99%.

«Самый главный политический итог года – результаты выборов мэра Новосибирска. Прежде всего, это была честная борьба, и выборы признаны легитимными. Это успех, потому что основная цель таких политических кампаний – формирование органов власти, которые бы признавались обществом, – отметил Анатолий Локоть. – К главным результатам уходящего года я бы отнес сохранение конструктивного взаимодействия с областными органами власти, что позволило сосредоточить усилия на лоббировании наших основных проектов, получить уверенные экономические результаты и создать хорошую почву для решения социальных задач. Кроме того, нам удалось установить диалог с федеральным центром. Это, безусловно, дает нам возможность успешно участвовать в федеральных программах, национальных проектах, расширяет горизонты развития Новосибирска. Я очень надеюсь, нам удастся сохранить и развить эту тенденцию».

Также основными достижениями в социально-экономической сфере в уходящем году мэр назвал сохранение динамики роста населения, увеличение объемов промышленного производства, объемов инвестиций в основной капитал и средней заработной платы и замедление роста цен производителей промышленных товаров и услуг ЖКХ. Глава города отметил, что большую роль в развитии экономики стало играть малое и среднее предпринимательство (оборот малых предприятий за полгода сложился в размере 278 млрд рублей).

Кроме того, мэр назвал стабильность строительной отрасли важнейшим показателем развития города. Ожидается, что в 2019 году будет сдано более 1 млн кв. метров жилья. По данным пресс-службы, в 2019 году в Новосибирске уже построены четырнадцать новых социальных объектов – 4 школы и 10 детских садов, а также отремонтированы более 30 км городских магистралей, 75 участков дорог частного сектора, реконструирован Монумент Славы, благоустроены 349 дворов и проведен капремонт около 500 домов.

«Год еще не завершился, у нас есть плановое задание на декабрь. Но по прогнозам, впервые за последние годы мы должны получить очень высокое исполнение плана – под 99 %. В прошлые годы этот показатель был существенно ниже», — прокомментировал Анатолий Локоть.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.