Новосибирский «ВПК-Ойл» будет возрождать нефтепромышленность Чечни

Владелец Коченевского НПЗ, новосибирская компания «ВПК-Ойл» сменила место регистрации на Чеченскую Республику, где будет строить битумный завод, мощностью 100 тыс. т в год.

Сведения о перерегистрации ООО «ВПК-Ойл» из рабочего поселка Коченево Новосибирской области в столицу Чеченской Республики Грозный появились в минувший вторник в ЕГРЮЛ. В конце ноября в правительстве республики сообщили о том, что новосибирская компания планирует реализовать в Грозном масштабный инвестиционный проект – строительство битумного завода, мощностью 100 тыс. т в год. Будущее предприятие членам правительства Чечни презентовал председатель совета директоров «ВПК-Ойл» Александр Пойманов. По словам премьер-министра Муслима Хучиева, проект направлен на «возрождение нефтегазовой промышленности в республике».

«ВПК-Ойл» производит и реализует нефтехимическую продукцию предприятиям Омской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края. Компания управляет нефтеперерабатывающим заводом в рабочем поселке Коченево Новосибирской области. Основной источник нефти для предприятия — Верх-Тарское месторождение. Учредителем компании является ООО «Стандарт-Ойл», уставный капитал – 273,5 млн рублей. Согласно ЕГРЮЛ, выручка компании в 2018 году составила 21 млрд рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.