На Гусинобродском шоссе в Новосибирске начал работу новый автовокзал-Главный. Его пропускная способность составляет 1,5 млн человек в год.

18 декабря прошла церемония открытия нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. На ней выступил председатель совета директоров ООО «Автосервис» Андрей Гудовский.

«Новосибирский автовокзал «Главный» станет важной частью инфраструктуры города и области. Он откроет возможности для развития логистических пассажирских потоков. Ежедневно автовокзал сможет принимать более 200 междугородних, межсубъектных и внутриобластных рейсов. Для удобства пассажиров мэрия Новосибирска организовала дополнительную сеть городских маршрутов. (…) В год автовокзал будет обслуживать более 1,5 млн пассажиров. В ближайшие пять лет планируем увеличить пассажиропоток до двух миллионов пассажиров в год, а также открыть новую автостанцию на левом берегу Оби», — сообщил Андрей Гудовский.

Строительство объекта, площадью 1620 кв метров, началось в 2017 году. Подрядчиком выступило МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». В здании нового автовокзала предусмотрены комната матери и ребенка, семейные комнаты, а также медпункт и автопочта. Кроме того, в ходе ремонтных работ было оборудовано место для бесплатной парковки, а для маломобильных групп пассажиров установлены пандусы, адаптивный лифт и тактильную навигацию.

Круглосуточную работу автовокзала будут обеспечивать 60 сотрудников. Общая стоимость проекта оценивается в 17,5 млрд рублей.

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