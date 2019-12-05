К новому автовокзалу, который откроется 21 декабря в Новосибирске, продлят 6 городских маршрутов.

На Гусинобродском шоссе начнет работу новый Новосибирский автовокзал-Главный. По сообщению пресс-службы мэрии, к нему будут продлены маршруты общественного транспорта, а также перенесены несколько конечных остановок. О предстоящих изменениях рассказал мэр города Анатолий Локоть.

«Новый автовокзал – это транспортный узел, основная задача которого – организация перевозок пассажиров по межмуниципальным, межсубъектным и международным маршрутам. Но перед нами стоит и другая не менее важная задача – обеспечить транспортную доступность внутри города. Сегодня специалистами мэрии дополнена сеть городских маршрутов. Они будут проходить в непосредственной близости от автовокзала. Некоторые автобусы будут останавливаться на его территории – для этого предусмотрена площадка отстоя общественного транспорта. Также для того, чтобы пассажирам было удобнее добираться до автовокзала, следующим летом мы приступим к строительству трамвайной линии от «Сада мичуринцев». Уже проведён ряд подготовительных мероприятий, в частности, закуплены рельсы», – отметил мэр.

Новая остановка будет называться «Автовокзал на ГБШ» и станет конечной для нескольких маршрутов общественного транспорта: автобуса № 35 «Ул. Куприна – ул. Дюканова»; маршрутных такси № 18 «ПАТП-9 – микрорайон «Чистая Слобода» и № 19 «ПАТП-9 – ПКиО «Заельцовский»; маршрутного такси № 44 «Сад им. Дзержинского – м. «Березовая роща» – сад им. Дзержинского».

В период с 21 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года на новый автовокзал планируется перевести все межмуниципальные, межсубъектные и международные маршруты. При этом часть маршрутов будет формироваться на старом автовокзале с учётом транзитной остановки на новом автовокзале.

Работать новый автовокзал на ГБШ будет в круглосуточном режиме. Напомним, что с января следующего года планируется запустить международные рейсы, а также расширить список междугородных и межобластных направлений.

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