Общественная комиссия по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» одобрила дизайн-проект Заельцовского парка.

Работы начнутся в 2021 году, сообщает пресс-служба мэрии. В соответствии с дизайн-проектом на территории должны появиться тропа для скандинавской ходьбы, экотропы, уходящие в Заельцовский бор, и продленная велодорожка, по которой в зимнее время новосибирцы катаются на лыжах.

«Мы не хотим загромождать парк постройками. Наоборот, сделаем его более привлекательным: уведем электричество под землю, установим систему видеонаблюдения, увеличим количество велодорожек. Для нас важна экологическая составляющая парка и те направления, которые наиболее интересны горожанам», – уточняет заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Движение по парку на автомобиле будет запрещено. На одной из площадок, отведенных под автокинотеатр, теперь восстановят летний кинотеатр с амфитеатром, который планируется использовать в качестве дублера главной сцены – проводить различные мероприятия, праздники, танцы, выступления, мастер-классы и презентации.

Кроме того, на периферии при подъезде к парку будет обустроена перехватывающая парковка, а главную аллею заасфальтируют – по ней можно будет кататься на роликах, самокате и гулять с колясками.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.