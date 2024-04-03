«Яндекс Недвижимость» и hh.ru провели совместное исследование и выяснили, как устроен быт российских удаленщиков. Аналитики также узнали, как за последние годы изменился рынок труда, насколько выросла популярность удаленной работы и какие районы предпочитают для проживания новосибирцы, работающие удаленно.

За последние 3 года в России количество вакансий, в которых предлагается удаленный формат работы, выросло на 68%. По итогам 2023 года доля таких вакансий на рынке достигла почти 7%. При этом гибридный формат работы (периодическое посещение офиса) набирает популярность еще быстрее — к примеру, в Новосибирске количество гибридных вакансий с 2021 года выросло в полтора раза, а удаленных вакансий стало больше на треть.

Согласно данным исследования, в среднем на одну удаленную вакансию, размещенную компаниями Новосибирской области в 2023 году, рассматривалось 105 человек. Это почти на 46% больше, чем в 2021 году. В то же время на одну очную вакансию в регионе в 2023 году приходится в среднем 20 приглашений.

Тенденция к увеличению числа удаленных вакансий влияет и на то, как развивается городская инфраструктура. За последние годы во многих городах и их районах появилось больше локаций и жилых комплексов, которые подходят для людей, ведущих не офисный образ жизни (парки, велопарковки, кофейни, антикафе, фитнес-клубы).

По данным исследования, топ-3 районов для удаленщиков в Новосибирске выглядит следующим образом: на первом месте обосновался Ленинский, в котором насчитали 1331 объект инфраструктуры для людей, не работающих в офисе, — это бассейны, вейк-клуб, парки, скверы и так далее. Вторым по привлекательности для сотрудников, выбравших домашний офис, стал Октябрьский район — в нем нашлись парки, бассейны, велопарковки, сапсерфинг и скалодромы, в общей сумме — 1117 объектов подобного типа. Замыкает тройку лидеров Кировский район, в котором насчитали 1000 объектов инфраструктуры упомянутого типа, в числе которых — спортплощадки, тренажерные залы, стадионы и школы плавания. К тому же из всей тройки здесь самая низкая средняя стоимость квадратного метра в новостройке — около 96 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, на какие вакансии новосибирцы откликаются охотнее всего.