Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял решение о создании территории опережающего развития (ТОР) в пострадавшем от наводнения Тулуне.

Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Тулуне ТОР, отметив, что территория должна получить и собственные механизмы для саморазвития. «Город непростой и нужно, чтобы эта территория опережающего развития принесла экономический эффект», — сказал премьер.

Как отмечается на сайте правительства, создание ТОР «Тулун» позволит к 2029 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия — филиала «Разрез Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь», повысить инвестиционную привлекательность территории города, а также создать более 650 постоянных рабочих мест.

Кроме того, вице-премьер правительства России Виталий Мутко сообщил, что в территорию опережающего развития в ближайшие два с половиной года будет инвестировано 1,3 млрд рублей. Вице-премьер отметил, что на данный момент привлечено 6 резидентов. «Чтобы поднять экономику всех пострадавших территорий был принят специальный план экономического развития 11 регионов — 28 ноября мы его утвердили на комиссии. Предполагаем около 23-х приоритетных инвестиционных проектов, которые будут созданы на этих территориях к 2024 году. Объем инвестиций — до 100 млрд рублей», — сказал Виталий Мутко.

Напомним, в конце ноября текущего года в Тулуне состоялось заседание под руководством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло. В ходе совещания заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов сообщил о подписании 6 рамочных соглашений с потенциальными резидентами ТОР «Тулун», а также о еще 7 возможных резидентах, находящихся «в проработке».

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