Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) подписал первое соглашение о выдаче займа в размере 7,5 млн рублей предпринимателю из Тулуна.

Из-за летних паводков в Иркутской области бизнес региона, по оценкам местных властей, понес ущерб в 1,4 млрд рублей – пострадали 260 предприятий малого и среднего бизнеса.

«Моногород Тулун Иркутской области, где летом этого года после наводнения был введен режим ЧС, получит первый заем от Фонда развития моногородов. Сумма выделенных средств составит более 7,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба Фонда.

Заем будет беспроцентным. Планируется, что на выделенные средства создадут пункт шиномонтажа (покупка земельного участка, здания и необходимого оборудования). Объект начнет работу во второй половине 2020 года.

Напомним, что на днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) в пострадавшем от наводнения Тулуне.

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