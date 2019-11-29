На прошедшем совещании под руководством полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло представитель минэкономразвития РФ опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о подписанном постановлении правительства РФ по созданию территории опережающего развития (ТОР) в Тулуне Иркутской области. При этом чиновник подтвердил, что документ будет подписан в ближайшие дни.

Создание ТОР в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области в пятницу обсуждалось на проходившем в формате видеоконференции заседании под руководством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло. «Вчера на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка вице-премьер Виталий Мутко проинформировал, что разногласия сняты, и в ближайшее время будет подписано постановление правительства РФ», — сказал Сергей Меняйло.

Близкие сроки подписания документа подтвердил заместитель директора департамента регионального развития минэкономразвития РФ Сергей Литвяков. При этом он фактически опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что постановление уже подписано. «То, что было объявлено в ленте новостей сегодня, что ТОР «Тулун» уже практически создан…Он (документ) еще не подписан, но он, так скажем, находится «на красном бланке». Вопрос подписания – это вопрос дней», — сказал Сергей Литвяков. О том, что документ подписан, журналистам в пятницу сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. «На заседании правительственной комиссии ее председатель Виталий Мутко объявил, что подписан документ о создании территории опережающего развития. Все льготы, которые существуют у нас в стране, будут действовать в рамках города Тулуна, чтобы бизнес мобилизовать», — цитирует Левченко ТАСС.

Как пояснил в ходе совещания заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов, сейчас подписаны 6 рамочных соглашений с потенциальными резидентами будущего ТОР «Тулун», еще 7 возможных резидентов находятся «в проработке». При создании ТОР иркутские власти заявляли 37 видов ОКВЭД, по которым в ТОР могут пройти резиденты, однако список в итоге утвердили «с запасом» — 45 видов экономической деятельности.

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