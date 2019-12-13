Масштабный документальный фильм о Государственном Эрмитаже выходит 19 декабря в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа». Зрителей ждет увлекательная экскурсия по одному из самых известных музеев мира и главному музею России.

Большой и великий

Эрмитаж — это более 3 миллионов произведений искусства разных эпох, 66 842 квадратных метра выставочной площади, что делает его вторым по размеру после Лувра, туристический маршрут длиной более 30 километров и свыше 4 миллионов посетителей ежегодно. Режиссер Микеле Малли и сценаристы Диди Ньокки и Джованни Пискалья показали величайший музей с новой стороны, создав увлекательное и доступное широкому зрителю кинопутешествие. Фильм снят ведущими итальянскими студиями 3D Produzioni и Nexo Digital при поддержке Sky Arte и в тесном сотрудничестве с Государственным Эрмитажем.

Искусство в лицах

Государственный Эрмитаж — сердце Санкт-Петербурга, города, играющего ведущую роль в русской истории. О неоспоримом значении Эрмитажа в жизни русского человека режиссер Александр Сокуров снял картину «Русский ковчег». Он стал приглашенным гостем картины наряду с директором музея Михаилом Пиотровским. Кроме того, в фильме снялись историк и писатель Орландо Файджес, директор Российской академии художеств Семен Михайловский, куратор отдела фламандского искусства в Эрмитаже Ирина Соколова, историк искусства Евгений Анисимов, куратор отдела венецианского искусства в Эрмитаже Ирина Артемьева, профессор истории искусств Илья Доронченков, куратор Библиотеки Конгресса в Вашингтоне Гарольд Лейх и директор Национальной галереи в Лондоне Габриэле Финалди.

Шедевры эрмитажного мира

Полтора часа, чтобы обойти весь Эрмитаж, — мало, но достаточно, чтобы проникнуться атмосферой этого места, посмотрев фильм. Зрители увидят великолепные интерьеры Зимнего дворца, богатую коллекцию европейского изобразительного искусства. Это шедевры Леонардо, Рафаэля, Ван Дейка, Рубенса, Тициана, Рембрандта. Создатели фильма приглашают заглянуть в реставрационный центр «Старая деревня», археологический отдел и отдел Современного искусства Государственного Эрмитажа и в здание Главного штаба, где хранится самое большое в мире собрание картин Матисса. Фильм расскажет и о легендах Санкт-Петербурга — город предстанет в ночном блеске Невского проспекта, в очертаниях знаменитых набережных, мостов и каналов.

Уникальный проводник

В Эрмитаже работают 150 экскурсоводов. Все они — сотрудники научно-просветительского отдела, который существует в музее уже более 90 лет. В фильме «Эрмитаж. Сила искусства» экскурсовод всего один, но не менее значимый. Итальянский актер Тони Сервилло, известный ролями в фильмах «Великая красота», «Лоро», «Изумительный», познакомит с красотой северной столицы, прочитает отрывки из произведений великих русских классиков, расскажет о знаменательных событиях, происходивших в стенах музея. В русской версии в роли рассказчика выступил Андрей Ургант.

Ожившие полотна

Показ фильма пройдет в рамках программы «Фильмы-выставки». Это проект, доказывающий, что картины статичны лишь на первый взгляд. Каждое произведение искусства таит важную, интригующую историю, достойную киносюжета. «Фильмы-выставки» отправляют в закулисье, открывают большие и маленькие тайны, показывают магию, которую трудно разглядеть невооруженным глазом. В рамках программы уже были показаны ленты «Караваджо. Душа и кровь», «Похищенные сокровища Европы», «Тинторетто: Бунтарь в Венеции» и «Микеланджело. Бесконечность».

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