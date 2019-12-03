Глава Кузбасса ввел новую льготу для владельцев электромобилей, освободив их от уплаты транспортного налога на ближайшие 5 лет.

Такое решение принято в рамках региональной платформы «Чистый уголь — зеленый Кузбасс» с целью улучшения экологической ситуации на Кузбассе, сообщает пресс-служба региона.

«На сегодняшний день на улицах Кузбасса насчитывается всего 64 электромобиля. Но именно за этим транспортом будущее», — подчеркнул Сергей Цивилев в ходе проведения аппаратного совещания в областной администрации.

Льгота по транспортному налогу будет введена «задним числом» — с 1 января 2019 года, чтобы уже в следующем году владельцы электромобилей смогли воспользоваться ими. Она доступна как физлицам, так и местным организациям. Преференция не зависит от количества машин и их мощности.

Кроме того, губернатор обратился к региональным парламентариям с просьбой принять поправки в законодательство, касающиеся льгот по транспортному налогу для многодетных семей. Сергей Цивилев считает, что льготы должны действовать и на автомобили мощностью более 200 лошадиных сил, так как именно такой транспорт востребован у семей, в которых несколько детей.

На данный момент многодетная семья в Кузбассе освобождается от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства, если это: легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил; автобус до 150 лошадиных сил или мотоцикл до 35 лошадиных сил.

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