В Новосибирске начали работы по распылению двухкомпонентного жидкого реагента «Бионорд». Для этого машины были оборудованы специальными установками.

Их действие проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Муниципалитет приобрёл навесное оборудование для распыления «Бионорда». Это двухфазный реагент, состоящий из твёрдого и жидкого компонентов. Во время разбрызгивания они смешиваются и легче проникают в снег. Одновременно оборудование позволяет обрабатывать три полосы движения. Сегодня температура чуть ниже 10 градусов, не самая холодная погода, но эффект заметный: не прошло и 20 минут, как реагент начал действовать», — прокомментировал мэр. Также глава города добавил, что если противогололёдная технология пройдёт проверку снегопадами, то в будущем парк спецмашин будет увеличен.

В ближайшее время на улицах Новосибирска будут работать две машины. «Бионордом» — экологически безопасным реагентом — планируют обрабатывать магистрали в Центральном и Железнодорожном районах, а также несколько улиц Заельцовского, Октябрьского и Советского районов.

Результаты испытаний будут видны через месяц – это скорость действия реагента и его температурный режим.

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