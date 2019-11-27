В Новосибирской области стартует программа «Земский учитель», в рамках которой педагоги смогу получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Она начнет действовать с начала 2020 года. «У нас проводится большая работа по улучшению инфраструктуры школьного образования, но не менее важным является и кадровый вопрос. В школы Новосибирской области ежегодно приходят новые молодые педагоги, в среднем около 500 каждый год, но кадровый состав нуждается в более интенсивной подпитке. Хорошим подспорьем в решении кадрового вопроса станет программа «Земский учитель», к которой мы приступим уже с января следующего года. Программа гарантирует педагогам рабочее место и учебную нагрузку, а также предусматривает единовременную компенсационную выплату учителю в размере миллиона рублей», – рассказал журналистам на пресс-конференции министр образования региона Сергей Федорчук.

Принять участие в проекте смогут учителя в возрасте до 55 лет, прибывшие на работу в небольшие населенные пункты (до 50 000 человек). Квота на Новосибирскую область составит около 50 человек. По установленному перечню вакантных должностей педагог должен будет отработать не менее 5 лет с объемом учебной нагрузки не менее 18-ти часов в неделю за ставку заработной платы в соответствии с трудовым договором.

Кроме того, министр отметил, что в регионе действуют и другие меры поддержки учителей — ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 25% от установленного оклада молодым специалистам в районах, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья, а также предоставление детям педагогов в первоочередном порядке мест в детские сады.

Оставить заявку на участие в программе можно на сайте в срок с 10 января по 5 апреля 2020 года. Их примет региональный оператор ГАУ НСО «Агентство поддержки образовательных инициатив «Арис».

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