Министерство образования Новосибирской области сообщило о закрытии около 90% педагогических вакансий. В школы региона за лето устроилось работать 1000 человек, большинство из которых — молодые новосибирские педагоги. Информацию об этом распространил пресс-центр областного правительства.

Министерство образования Новосибирской области ежегодно проводит мониторинг кадровой потребности педагогических работников на территории региона. В конце прошлого учебного года в школах региона насчитывалось 1136 активных вакансий — по словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, это традиционный показатель для такого периода. Готовясь к наступлению нового учебного сезона, закрыть выявленную потребность в новых кадрах удалось главным образом благодаря трудоустройству молодых специалистов — 1 сентября к работе в общеобразовательных учреждениях приступят более 800 выпускников НГПУ и педагогических колледжей. Также около 100 педагогов за лето прибыло в Новосибирскую область из других регионов. Еще 54 специалиста приступят к работе по программе «Земский учитель».

Оставшиеся вакансии (сообщается, что в новый учебный год школы региона вступают с показателем вакантных мест менее 0,5%) в первые месяцы планируется закрыть путем перераспределения нагрузки и внутреннего совместительства в общеобразовательных организациях. При этом министерство образования совместно с муниципальными образованиями Новосибирской области продолжит работу по привлечению педагогов в школы и повышению престижа профессии учителя.

Ранее мы рассказывали о том, что одна из новосибирских школ вошла в десятку лучших по стране сразу в двух номинациях.