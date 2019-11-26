Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование парка легковых автомобилей в России (на 1 июля 2019 года), которое охватывало города с населением свыше 1 млн жителей. Оно позволило определить обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу человек в крупнейших городах страны.

Согласно результатам исследования, наибольшую обеспеченность легковыми автомобилями имеет Самара. При парке чуть менее 400 тыс. единиц и населении порядка 1,2 млн человек в этом городе на тысячу жителей приходится 344 легковых автомобиля. Иными словами, каждый третий самарец является автовладельцем.

Чуть меньше этот показатель в Краснодаре, который занимает вторую строчку рейтинга. Здесь показатель обеспеченности составляет 343 автомобиля. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где на 1000 жителей приходится 330 автомобилей.

Среди городов Сибири в лидерах находится Красноярск (7-ое место в абсолютном рейтинге) с 296 автомобилями на тысячу человек. Следом за ним идет Омск (283 автомобиля, 11 место) и Новосибирск (278 автомобилей, 12 место).

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