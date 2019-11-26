Сумма на строительство и капитальный ремонт социальных объектов Алтайского края с учетом федерального софинансирования составит 8,5 млрд рублей.

По сообщению пресс-службы, правительство края направит деньги в рамках краевой адресной инвестиционной программы (КАИП). В 2020 году сумма составит 5,9 млрд рублей.

«С учетом федеральных средств объем финансирования КАИП и мероприятий по капитальному ремонту в 2020 году составит 8,5 млрд рублей, с участием федеральной поддержки в следующем году предусмотрено реализовать 56 проектов, 45 из которых — в рамках национальных и федеральных проектов», — говорится в сообщении.

Самые большие средства предусмотрены на объекты образования — 2,48 млрд рублей, на здравоохранение — 849 млн рублей, культурные и спортивные объекты — 664 млн рублей, на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан — 463 млн рублей. В частности, в крае в 2020 году завершат строительство двух школ и шести детсадов.

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